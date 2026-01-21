Moscas volantes demandam avaliação para descartar alterações

As moscas volantes, visualizadas como pontos, filamentos ou teias, aparecem frequentemente ao olhar para superfícies claras, como um céu ou uma parede branca e, segundo o National Eye Institute, alterações súbitas na visão podem indicar risco de descolamento de retina (emergência médica), tornando a avaliação oftalmológica uma prioridade. A maioria dos casos tem origem no envelhecimento natural do vítreo, mas traumas, inflamações intraoculares ou descolamentos prévios aumentam o risco de complicações.

Sintomas de alerta incluem aumento repentino das manchas, flashes de luz ou perda parcial da visão. “É fundamental que pacientes que percebam mudanças súbitas na visão procurem um oftalmologista imediatamente, mesmo que já tenham tido moscas volantes anteriormente”, explica a retinóloga Dra. Geraldine Ragot de Melo, que atua como médica assistente e orientadora no Hospital de Transplantes Dr. Euclides de Jesus Zerbini.

A retinóloga explica que o exame de fundo de olho permite identificar roturas retinianas precoces, que podem ser tratadas com fotocoagulação a laser ou crioterapia, evitando evolução para descolamento e frisa que pacientes com miopia elevada, histórico de cirurgia ocular ou trauma ocular têm maior probabilidade de complicações.

“A monitorização contínua possibilita a detecção de alterações progressivas. Estudos indicam que o acompanhamento preventivo reduz significativamente a perda visual irreversível. Além disso, informar pacientes sobre sinais de alerta ajuda a direcionar atendimento rápido e reduzir riscos. Exames regulares são essenciais, mesmo em casos assintomáticos”, alerta.