A illumynt nomeia Chris Tejeda como Diretor de Receitas

21/01/2026 18:06

A illumynt anunciou hoje a promoção de Chris Tejeda ao cargo de Diretor de Receitas (CRO), refletindo o crescimento contínuo da empresa e a expansão de sua presença global.

Em sua nova função, Tejeda liderará a estratégia global de receita da illumynt, o engajamento com o cliente e as parcerias estratégicas,àmedida que a demanda por soluções seguras e baseadas em tecnologia para o descarte de ativos de TI (ITAD) se acelera.

“Chris tem sido fundamental para alinhar nossa estratégia comercial às necessidades em constante evolução de clientes de hiperescala e corporativos”, disse o CEO Joerg Herbarth. “À medida que a IA acelera os ciclos de atualização da infraestrutura e eleva o padrão de segurança e conformidade, sua liderança será crucial para escalar a illumynt com foco, transparência e confiança do cliente.”

Tejeda traz consigo vasta experiência em serviços de tecnologia empresarial e desempenhou um papel fundamental no recente crescimento da illumynt, incluindo um aumento significativo da receita e a expansão de recursos avançados em diagnósticos de IA/GPU, automação e recuperação de valor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Alyson Kaye

617.407.6381


Fonte: BUSINESS WIRE

