Grupo Maya realiza 2ª edição do Vozes da Lapa neste sábado

O Grupo Maya promove, no próximo sábado (24), a segunda edição do projeto Vozes da Lapa, uma visita monitorada gratuita no Cemitério da Lapa, na zona oeste da capital. Desta vez, a ação celebra o aniversário de São Paulo e presta homenagem a personalidades fundamentais do samba paulistano sepultadas no local, como Henricão e Geraldo Filme.

A iniciativa é realizada em parceria com o projeto O Que Te Assombra, idealizado por Thiago de Souza, com curadoria da historiadora Viviane Comunale. O passeio propõe um percurso histórico e cultural pelo cemitério, abordando a memória do bairro da Lapa, a formação da cidade e a trajetória de figuras que ajudaram a construir a identidade cultural de São Paulo.

Como parte da programação, o Grupo Maya fará a inauguração de placas informativas ao lado dos túmulos de Henricão, pioneiro do samba paulistano, compositor da consagrada obra “Está Chegando a Hora” e figura fundamental na formação dos primeiros cordões carnavalescos da cidade, e de Geraldo Filme, compositor e guardião da memória do samba paulista, destacando a relevância de cada um para o samba e para o carnaval paulistano.

“O Vozes da Lapa é uma forma sensível de aproximar as pessoas da história da cidade, valorizar seus antepassados e preservar a memória. Honrar personalidades como Henricão e Geraldo Filme, no contexto do aniversário da cidade, é reconhecer a força do samba como patrimônio cultural e valorizar quem deixou contribuições importantes para a cultura paulistana”, afirma Ricardo Gontijo, CEO do Grupo Maya.

A nova edição retorna após a marcante recepção da estreia do Vozes da Lapa, realizada em 2025. Na ocasião, o projeto reuniu público expressivo e promoveu uma homenagem às vítimas da COVID-19 e da Gripe Espanhola sepultadas no local, em um momento que gerou grande identificação e sensibilidade entre os presentes. O Cemitério da Lapa foi criado originalmente para abrigar vítimas da Gripe Espanhola no início do século XX, e, na ocasião, tornou-se um espaço simbólico para ações de memória e reflexão. Na mesma ocasião, o passeio também prestou uma homenagem ao cantor Tião Carreiro, sepultado no cemitério, e, posteriormente, um encontro fortuito com seus familiares e fãs.

O passeio é gratuito e aberto à população. As vagas são limitadas, e a inscrição deve ser feita pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/vozes-da-lapa-especial-aniversario-de-sao-paulo/3282517

Serviço

Vozes da Lapa – 2ª edição | Homenagem ao aniversário de São Paulo

Data: 24/01

Horário: 17h - com concentração 30 minutos antes, às 16h30.

Local: Cemitério da Lapa – Rua Bergson, 347, Lapa.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/vozes-da-lapa-especial-aniversario-de-sao-paulo/3282517