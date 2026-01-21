Assine
Multicare e KalVista ampliam rede em AEH na América Latina

A Multicare Pharma e a KalVista Pharmaceuticals firmaram um acordo para a comercialização de um tratamento oral sob demanda para o manejo de ataques agudos de angioedema hereditário (AEH) na América Latina.

21/01/2026 17:09

A Multicare Pharma e a KalVista Pharmaceuticals firmaram um acordo para a comercialização de um tratamento oral sob demanda para o manejo de ataques agudos de angioedema hereditário (AEH) na América Latina. De acordo com os termos do contrato, a Multicare será responsável pelo registro regulatório.

Os valores financeiros da parceria não foram divulgados.

O medicamento já possui aprovação regulatória nos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Suíça, Singapura, Austrália e Japão para pacientes a partir de 12 anos. Estudos clínicos em andamento avaliam o uso da terapia em crianças de 2 a 11 anos.

A terapia atua como um inibidor da calicreína plasmática e se apresenta como uma alternativa oral aos tratamentos atualmente disponíveis, que exigem administração intravenosa ou subcutânea. A condição provoca episódios recorrentes de inchaço que podem afetar diferentes regiões do corpo e, em casos mais graves, representar risco à vida.

Sobre a Multicare Pharma

Com mais de quatro décadas de atuação, a Multicare Pharma trabalha com o licenciamento, registro, importação e distribuição de tratamentos voltados a doenças raras e complexas na América Latina.

Sobre a KalVista Pharmaceuticals

A KalVista Pharmaceuticals desenvolve terapias para doenças raras com necessidades médicas ainda não atendidas. A empresa é responsável pelo desenvolvimento de um tratamento oral sob demanda para o manejo do angioedema hereditário e mantém colaboração com a comunidade global de pacientes.



Website: https://multicarepharma.com/

