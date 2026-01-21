International Zinc Association faz parceria com Pharmanova para salvar crianças na Zâmbia
compartilheSIGA
Zinc Saves Kids, uma iniciativa internacional de saúde infantil da International Zinc Association (IZA), anunciou uma nova parceria com uma importante fabricante de produtos farmacêuticos da Zâmbia, Pharmanova Zambia Limited, a fim de expandir o acesso a tratamentos com zinco que salvam vidas de crianças em toda a Zâmbia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121966634/pt/
Life-saving zinc-supplementation and oral rehydration salts kits are proactively distributed to Zambian children through the works of the International Zinc Association, Pharmanova, and the Zambian Ministries of Health and Education.
A cooperação foi formalmente celebrada durante uma cerimônia em Lusaka com o Ministério da Saúde da Zâmbia, a Pharmanova Zambia Limited e o IZA, representado pelo Diretor de Meio Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, Dr. Eric van Genderen.
A IZA e a Pharmanova uniram esforços para ampliar o tratamento da diarreia infantil com zinco, um micronutriente essencial que fortalece o sistema imunológico e reduz a gravidade e a duração da doença diarreica. A necessidade é urgente: mais de 30% da população da Zâmbia apresenta deficiência de zinco, o que torna as crianças especialmente vulneráveis ??à diarreia, pneumonia e malária. É estimado que 116 mil crianças morrem anualmente a nível mundial em decorrência de problemas relacionadosàdeficiência de zinco.
Através desta parceria, cada dólar doado para a Zinc Saves Kids irá apoiar diretamente a distribuição do Kit Yamoyo, o "Kit da Vida", que inclui sais de reidratação oral (ORS) e um suprimento de dez dias de comprimidos de zinco. O zinco e os ORS são recomendados pela Organização Mundial da Saúde para tratar a diarreia. Cada kit fornece um tratamento completo para diarreia e ajuda a prevenir futuras infecções.
"A IZA está muito satisfeita em trabalhar com a Pharmanova para combater a deficiência de zinco, que enfraquece o sistema imunológico de crianças em situação de risco e as deixa vulneráveis ??à diarreia, pneumonia e malária", disse o Dr. van Genderen. "O zinco é essencial para o desenvolvimento mental e físico saudável, sendo esta parceria um passo importante para melhorar a saúde infantil na Zâmbia."
A primeira leva de doações já forneceu 50.000 kits de zinco e reidratação oral para crianças da Zambia. A distribuição vem sendo feita através do programa governamental Healthy Learners, que atua em escolas de todo o país e tem como foco alcançar comunidades rurais e carentes.
A Pharmanova, fundada em 1980, desenvolveu o Kit Yamoyo para combater a diarreia infantil e já fez parcerias com agências como a USAID e a UNICEF, a fim de ampliar o acesso a medicamentos essenciais.
"Há uma grande necessidade do Kit Yamoyo na Zâmbia e em outros países, assim estamos satisfeitos por termos a oportunidade de trabalhar com a International Zinc Association, que tem uma longa história de combateàdeficiência de zinco ao redor do mundo", disse Mohammed Umar, Diretor Executivo da Pharmanova. "Prevemos uma longa e frutífera parceria com a Zinc Saves Kids."
Lançada em 2010, a Zinc Saves Kids trabalha para aumentar a conscientização sobre a deficiência mundial de zinco e apoia programas com foco em suplementação, fortificação de alimentos e tratamento. A parceria com a Pharmanova representa uma expansão significativa do alcance da iniciativa, que já arrecadou mais de US$ 4 milhões para financiar pesquisas, educação e tratamentos que salvam vidas relacionados ao zinco.
Sobre a Associação Internacional do Zinco
A International Zinc Association (IZA) é a única organização dedicada exclusivamente aos interesses do zinco e seus usuários. Como porta-voz da indústria internacional do zinco, a IZA oferece liderança mundial, coordenação e agrega valor a questões estratégicas para o setor, incluindo desenvolvimento de mercado, licenças de operação, comunicação e sustentabilidade.
Sobre a Pharmanova Zambia Limited
A Pharmanova Zambia Limited está na vanguarda da indústria farmacêutica da Zâmbia desde 1980, proporcionando uma gama diversificada de produtos essenciais destinados a promover a saúde, a higiene e o bem-estar geral da Zâmbia e da região. A Pharmanova opera três unidades fabris estrategicamente localizadas em Lusaka, capital da Zâmbia.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260121966634/pt/
Contato:
Contato de mídia da Associação Internacional de Zinco
Tanya Correa
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
1-202-487-4534
Fonte: BUSINESS WIRE