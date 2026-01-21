A SIRBAI lança a primeira tecnologia de enxame de drones autônomos com IA do Oriente Médio na UMEX 2026

A SIRBAI anunciou hoje o lançamento oficial da primeira tecnologia de enxame de drones autônomos com inteligência artificial do Oriente Médio na UMEX 2026 – uma plataforma global de exposições para sistemas não tripulados e capacidades autônomas – marcando a entrada da empresa no setor de tecnologia de defesa. Projetada para sistemas aéreos não tripulados (UAS), a plataforma permite que múltiplos drones operem de forma colaborativa com um alto grau de autonomia, mesmo em ambientes complexos e contestados. Como a primeira empresa da região a oferecer essa capacidade avançada, a SIRBAI está preparada para redefinir o campo de batalha moderno com tecnologia autônoma inovadora e escalável, estabelecendo novos padrões para sistemas de missão resilientes e amigáveis ao operador em operações modernas de defesa.

SIRBAI Launches Middle East’s First AI-Powered Autonomous Drone Swarm Technology at UMEX 2026 (Photo: AETOSWire)

A SIRBAI entra no mercado como líder em autonomia de defesa e tecnologias inteligentes de enxame. Desenvolvida por mais de 40 engenheiros especializados em IA, autonomia e robótica, a SIRBAI se baseia em pesquisas avançadas desenvolvidas em Abu Dhabi, incluindo capacidades originadas no Instituto de Inovação Tecnológica (TII). A missão da SIRBAI é ajudar nações a desenvolver sistemas de defesa seguros e resilientes por meio de tecnologia prática de enxame autônomo habilitada por IA. Seu modelo software-first e sua pilha tecnológica totalmente desenvolvida internamente permitem rápido desenvolvimento de capacidades, alto nível de garantia de segurança e flexibilidade operacional em diferentes ambientes de implantação.

A Dra. Najwa Aaraj,diretora executiva do TII, disse: “O lançamento da tecnologia de enxame de próxima geração da SIRBAI marca um importante marco para o ecossistema de tecnologia de defesa da região. Ao combinar IA avançada com operações autônomas de drones, a SIRBAI estabelece um novo parâmetro para sistemas de missão resilientes e centrados no operador. O TII tem orgulho de apoiar essa conquista, que reflete nosso compromisso compartilhado em entregar tecnologias avançadas que fortalecem a segurança nacional e aprimoram as capacidades de defesa globalmente.”

O lançamento apresenta uma abordagem escalável e amigável ao operador para operações autônomas de enxame, apoiando missões de defesa que vão desde vigilância e proteção até o avançado trabalho conjunto entre sistemas tripulados e não tripulados. Ao integrar planejamento de missão orientado por IA, tomada de decisão distribuída e coordenação em tempo real, a plataforma da SIRBAI reduz a carga de trabalho do operador ao mesmo tempo em que melhora a eficácia e a resiliência da missão. O sistema modular e de ponta a ponta consolida o planejamento da missão, o comando e a execução do enxame em uma única plataforma, acelerando os ciclos de decisão e permitindo o controle eficiente de frotas de drones com menor carga cognitiva.

O Dr. Dario Albani,diretor de Tecnologia da SIRBAI, disse: “A SIRBAI preenche a lacuna entre a intenção humana e a execução autônoma da missão, permitindo coordenação contínua entre sistemas tripulados e não tripulados. Nossa plataforma garante autonomia resiliente, fluxo contínuo de informações e resposta ágil em ambientes rapidamente mutáveis e exigentes. Ao manter operadores e ativos autônomos conectados e trabalhando juntos, a SIRBAI oferece a confiabilidade e a vantagem operacional necessárias para missões modernas.”

Projetada para impacto operacional e escalabilidade preparada para o futuro, a tecnologia da SIRBAI integra-se perfeitamente a uma ampla gama de plataformas, desde drones táticos compactos até veículos aéreos de combate não tripulados (UCAVs) avançados. Desenvolvido para ambientes contestados e com negação de GPS, o sistema utiliza navegação resiliente para sustentar operações coordenadas de enxame sob interferência ou conectividade degradada, mantendo a supervisão do operador quando for necessário.

Jinan Warrayat

jinan.warrayat@tii.ae