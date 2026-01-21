RZK Agro entra no mercado de máquinas pesadas

A RZK Agro, com forte atuação em Mato Grosso e Goiás, firmou uma sociedade estratégica com a Deltamaq, tradicional dealer das marcas John Deere e Wirtgen, com 24 anos de experiência. A união dá origem à RZK Equipamentos, companhia com foco total na linha amarela — segmento que abrange máquinas pesadas utilizadas em obras de infraestrutura, pavimentação, mineração, agricultura de grande porte e construção civil. A nova empresa nasce com maior escala, capacidade ampliada de investimento e uma visão estratégica de longo prazo.

A linha amarela é composta por equipamentos como escavadeiras hidráulicas, tratores de esteiras, pás carregadeiras, motoniveladoras, retroescavadeiras, rolos compactadores, pavimentadoras, fresadoras e usinas de asfalto. São máquinas de alta performance, essenciais para movimentar grandes volumes de terra, nivelar terrenos e viabilizar projetos de infraestrutura em larga escala. A RZK Agro projeta receita de R$ 2,5 bilhões em 2026, refletindo a estratégia de expansão e diversificação dos negócios.

A nova estrutura tem atuação em sete unidades físicas — Ananindeua (PA), Paragominas (PA), Parauapebas (PA), Macapá (AP), Imperatriz (MA), São Luís (MA) e Palmas (TO) — regiões onde mantém a representação das marcas John Deere e Wirtgen, herdadas da operação da Deltamaq. Além disso, expande sua presença para Mato Grosso e Goiás, onde passa a atender exclusivamente a linha amarela John Deere, na mesma área de cobertura já operada pela RZK Agro. A ampliação fortalece o atendimento regional, visando garantir mais agilidade, proximidade e eficiência ao cliente.

A estratégia também prevê a análise contínua dos locais e a definição de novas estruturas de atendimento, acompanhando o crescimento do mercado e as necessidades dos clientes. O objetivo é responder à crescente demanda por soluções ágeis, robustas e integradas em regiões estratégicas para o desenvolvimento nacional.

Combinando a expertise técnica da Deltamaq e a força de gestão do Grupo RZK, a nova sociedade potencializa investimentos em infraestrutura, digitalização de processos, ganho de escala, estoque de peças e pontos de atendimento técnico especializado. O objetivo é garantir suporte completo em todas as fases do ciclo de vida das máquinas, com foco em excelência operacional e máxima disponibilidade para o cliente.

De acordo com a RZK, a união possibilita sinergias significativas, como redução de custos, otimização logística e padronização de processos, além do compartilhamento de conhecimento entre equipes altamente capacitadas. A operação conjunta também reforça a presença das marcas John Deere e Wirtgen na região, posicionando o novo dealer como um parceiro estratégico para grandes projetos de infraestrutura e operações de alta complexidade.

“Essa união representa um passo decisivo para ampliarmos nossa eficiência operacional e entregarmos ainda mais valor aos nossos clientes”, afirma José Ricardo Lemos Rezek, presidente do Grupo RZK. Ao combinar estruturas e expertises, a empresa ganha escala, otimizando processos e criando uma base sólida para atender, com excelência, setores estratégicos como infraestrutura, mineração, agricultura e construção pesada.

“A nova empresa será conduzida com foco em ética, qualidade e geração de valor. Estamos iniciando essa fase com uma base sólida de governança e responsabilidade”, diz Mário Nóbrega, fundador da Deltamaq. Para o empresário, a união entre experiência, compromisso ético e visão de longo prazo será essencial para impulsionar a transformação no setor de máquinas pesadas.