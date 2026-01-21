Foz teve estimativa de ocupação superior a 70% no fim de ano

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e Região (Sindhotéis) divulgou que a taxa média de ocupação hoteleira em Foz do Iguaçu (PR) estava prevista em aproximadamente 70% no Natal e 74% no Ano Novo. A pesquisa foi realizada entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2025.

Para o período natalino, a taxa média de ocupação obteve uma estimativa de crescimento de 10 pontos percentuais em comparação aos 60% registrados no Natal de 2024. Para o Réveillon, a ocupação média prevista identificou uma leve oscilação, considerando os 79% registrados em 2024.

Na avaliação de Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Golden Park Internacional Foz do Iguaçu, os números ficaram dentro das expectativas que o setor já vinha sentindo na prática. “Desde antes do período festivo, percebemos um ritmo consistente de reservas, sem grandes oscilações, o que costuma indicar um cenário de estabilidade e boa aceitação do destino”.

Para Aly, os índices são o reflexo de um planejamento maduro por parte do turista. “Foz deixou de ser uma decisão de última hora e passou a entrar no radar com antecedência, sobretudo para datas como Natal e Réveillon”, afirma. “Esse resultado confirma uma ocupação saudável, equilibrada e compatível com a capacidade operacional dos hotéis, o que é positivo tanto para o setor quanto para a experiência do hóspede”, diz.

Ele também destaca que, considerando o desempenho registrado nessas datas, o turista que escolhe Foz do Iguaçu para as festas de fim de ano demonstra um perfil mais organizado e consciente. “Não foi apenas alguém em busca de preço, mas um visitante que planejou a viagem pensando no conjunto da experiência”, avalia.

Recentemente, dados do relatório “Travel Trends 2026”, realizado pelo metabuscador de viagens on-line Skyscanner e noticiado pelo portal Brasilturis, identificou a tendência por viagens mais planejadas: 73% das pessoas contam que preferem organizar todos os detalhes da viagem com antecedência. Enquanto isso, apenas 4% dos participantes preferem viagens “totalmente espontâneas”.

De acordo com Aly, foi possível perceber uma permanência maior na cidade, com hóspedes aproveitando vários dias, o que muda a dinâmica do destino. O comportamento gera um fluxo mais contínuo e menos concentrado, o que pode favorecer toda a cadeia do turismo.

“Do ponto de vista da Nacional Inn, isso reforça que Foz está cada vez mais associada a celebrações completas, onde hospedagem, lazer e descanso caminham juntos, e não apenas como um destino de passagem rápida”, articula.

Golden Park Internacional Foz do Iguaçu

O diretor conta que os índices de ocupação refletiram na operação dos hotéis da rede, como a unidade Golden Park Foz do Iguaçu: “Tivemos hotéis bastante movimentados ao longo de todo o dia. No Golden Park Foz do Iguaçu, por exemplo, o fluxo foi intenso e constante, exigindo uma operação bem ajustada para manter o padrão de atendimento”.

Como consequência, prossegue, houve um aumento na utilização dos serviços internos. “Café da manhã, áreas comuns e atendimento em geral tiveram uma demanda maior, mostrando que o hóspede incorporou o hotel à experiência da viagem”.

Segundo o especialista, do ponto de vista estratégico, o período deixa aprendizados para o setor hoteleiro, a começar pela necessidade de planejar campanhas com antecedência. “O turista está mais atento, compara opções e valoriza clareza na comunicação. Além disso, fica claro que trabalhar tarifas de forma inteligente é essencial. Não se trata apenas de alta demanda, mas de alinhar preço, serviço e expectativa, especialmente em datas que carregam um valor emocional para o viajante”, pontua.

Na visão do diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, o principal aprendizado da operação durante o fim de ano é a integração entre comercial, marketing e operação. “Quando isso acontece, o resultado aparece tanto nos números quanto na satisfação do cliente”, afirma.

A rede Nacional Inn realizou ações específicas para aproveitar o aumento da demanda nas festas de fim de ano com foco em planejamento e organização, pensando em transformar a hospedagem em parte da celebração. Houve uma organização maior com escalas de equipe, alinhamento interno e comunicação clara com os hóspedes, com objetivo de garantir fluidez durante os dias mais cheios.

No Golden Park Foz do Iguaçu, o Natal foi promovido com visita do Papai Noel e uma ceia no dia 24 de dezembro, acompanhada de música ao vivo e bebidas. As ações tiveram como objetivo criar um clima familiar e acolhedor dentro do hotel.

“Já no Ano Novo, a proposta foi completamente diferente e bastante temática. Apostamos em uma virada com identidade própria, inspirada no universo Flash Dance, celebrando as décadas de 70, 80 e 90”, acrescenta Aly. A festa contou com ceia de Réveillon no dia 31 de dezembro, música e bebidas incluídas.

De acordo com Aly, as estratégias tendem a ser reforçadas em datas semelhantes. “Pela minha perspectiva esse conjunto de ações tende a ser cada vez mais reforçado em datas semelhantes”, ressalta o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis.

