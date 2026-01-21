Investimentos crescem e impulsionam a gestão de riscos

De acordo com informações da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), o total de recursos aplicados por investidores pessoas físicas no Brasil alcançou R$ 7,9 trilhões ao final de junho de 2025, o que representa um crescimento de 6,8% em relação a dezembro de 2024.

Os dados consideram os investimentos realizados por clientes do varejo, tanto no segmento tradicional quanto no de alta renda, além do private, formado por investidores com mais de R$ 5 milhões aplicados.

Diante desse cenário, a Fairfield Proteção e Inteligência Financeira anuncia a expansão de sua equipe especializada, com o objetivo de atender de forma mais ampla e estratégica clientes que buscam segurança e previsibilidade em operações cada vez mais complexas.

A iniciativa reflete, também, um movimento de fortalecimento da marca e de aprimoramento do atendimento, alinhado às tendências de crescimento do setor.

“A Fairfield tem observado uma demanda crescente por soluções completas em gestão de riscos e proteção financeira, que vão desde seguro de crédito até serviços de câmbio, hedge e trade finance”, explica Francisco Eduardo Broering Gomes, CEO da Fairfield.

Segundo o executivo, o reforço da equipe está concentrado em áreas como seguro de crédito, análise de crédito, gestão de riscos financeiros e soluções internacionais, como câmbio e hedge.

“Com profissionais capacitados nessas frentes, nosso foco é desenvolver diagnósticos mais precisos, oferecer consultoria personalizada e implementar estratégias sob medida para cada cliente, fortalecendo a entrega de valor e a capacidade de antecipar riscos e oportunidades”, analisa.

Ainda de acordo com o CEO, ao ampliar o time com especialistas experientes e reforçar áreas estratégicas de atuação, a empresa tem potencial de elevar sua capacidade técnica e operacional.

“Isso permite desenvolver soluções mais sofisticadas e integradas — desde seguros até ferramentas de análise e monitoramento, podendo classificar a empresa entre as referências nacionais em gestão de riscos financeiros e proteção corporativa, com foco em previsibilidade e crescimento sustentável”, acrescenta.

Riscos em um mercado mais volátil e desafiador

Com o mercado de investimentos se tornando cada vez mais complexo e volátil, o ambiente atual exige atenção redobrada a riscos como inadimplência comercial e volatilidade de crédito, oscilações cambiais com impacto em operações internacionais, além das implicações de cenários macroeconômicos instáveis e de riscos regulatórios e contratuais.

Para Francisco Eduardo Broering Gomes, esses fatores podem comprometer o fluxo de caixa e a estabilidade financeira de empresas e investidores, o que reforça a necessidade de estratégias consistentes de proteção e monitoramento contínuo.

“A metodologia da Fairfield combina análise técnica especializada com uso de tecnologia própria e inteligência de dados, permitindo identificar desafios específicos de cada cliente e propor soluções personalizadas, incluindo desde seguros de crédito e garantia até diagnósticos financeiros e serviços de hedge. Esse processo é complementado por um acompanhamento contínuo, buscando garantir respostas precisas diante de mudanças de cenário”, detalha.

Capacitação contínua como estratégia de resposta

Para enfrentar cenários de incerteza econômica e mudanças regulatórias frequentes, o CEO explica que a empresa prioriza o desenvolvimento contínuo de sua equipe, incentivando a atualização técnica e a capacitação em ferramentas de análise de risco, leitura de tendências de mercado e práticas regulatórias.

“A exposição a demandas reais de clientes e o uso de tecnologia para sustentação da tomada de decisão também fortalecem a capacidade de resposta diante de incertezas econômicas e normativas”, ressalta o executivo.

