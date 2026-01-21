Investimentos crescem e impulsionam a gestão de riscos
Expansão dos investimentos das pessoas físicas impulsiona a busca por gestão de riscos e proteção financeira. Movimento mobiliza expansão da consultoria brasileira Fairfield Proteção e Inteligência Financeira
compartilheSIGA
De acordo com informações da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), o total de recursos aplicados por investidores pessoas físicas no Brasil alcançou R$ 7,9 trilhões ao final de junho de 2025, o que representa um crescimento de 6,8% em relação a dezembro de 2024.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os dados consideram os investimentos realizados por clientes do varejo, tanto no segmento tradicional quanto no de alta renda, além do private, formado por investidores com mais de R$ 5 milhões aplicados.
Diante desse cenário, a Fairfield Proteção e Inteligência Financeira anuncia a expansão de sua equipe especializada, com o objetivo de atender de forma mais ampla e estratégica clientes que buscam segurança e previsibilidade em operações cada vez mais complexas.
A iniciativa reflete, também, um movimento de fortalecimento da marca e de aprimoramento do atendimento, alinhado às tendências de crescimento do setor.
“A Fairfield tem observado uma demanda crescente por soluções completas em gestão de riscos e proteção financeira, que vão desde seguro de crédito até serviços de câmbio, hedge e trade finance”, explica Francisco Eduardo Broering Gomes, CEO da Fairfield.
Segundo o executivo, o reforço da equipe está concentrado em áreas como seguro de crédito, análise de crédito, gestão de riscos financeiros e soluções internacionais, como câmbio e hedge.
“Com profissionais capacitados nessas frentes, nosso foco é desenvolver diagnósticos mais precisos, oferecer consultoria personalizada e implementar estratégias sob medida para cada cliente, fortalecendo a entrega de valor e a capacidade de antecipar riscos e oportunidades”, analisa.
Ainda de acordo com o CEO, ao ampliar o time com especialistas experientes e reforçar áreas estratégicas de atuação, a empresa tem potencial de elevar sua capacidade técnica e operacional.
“Isso permite desenvolver soluções mais sofisticadas e integradas — desde seguros até ferramentas de análise e monitoramento, podendo classificar a empresa entre as referências nacionais em gestão de riscos financeiros e proteção corporativa, com foco em previsibilidade e crescimento sustentável”, acrescenta.
Riscos em um mercado mais volátil e desafiador
Com o mercado de investimentos se tornando cada vez mais complexo e volátil, o ambiente atual exige atenção redobrada a riscos como inadimplência comercial e volatilidade de crédito, oscilações cambiais com impacto em operações internacionais, além das implicações de cenários macroeconômicos instáveis e de riscos regulatórios e contratuais.
Para Francisco Eduardo Broering Gomes, esses fatores podem comprometer o fluxo de caixa e a estabilidade financeira de empresas e investidores, o que reforça a necessidade de estratégias consistentes de proteção e monitoramento contínuo.
“A metodologia da Fairfield combina análise técnica especializada com uso de tecnologia própria e inteligência de dados, permitindo identificar desafios específicos de cada cliente e propor soluções personalizadas, incluindo desde seguros de crédito e garantia até diagnósticos financeiros e serviços de hedge. Esse processo é complementado por um acompanhamento contínuo, buscando garantir respostas precisas diante de mudanças de cenário”, detalha.
Capacitação contínua como estratégia de resposta
Para enfrentar cenários de incerteza econômica e mudanças regulatórias frequentes, o CEO explica que a empresa prioriza o desenvolvimento contínuo de sua equipe, incentivando a atualização técnica e a capacitação em ferramentas de análise de risco, leitura de tendências de mercado e práticas regulatórias.
“A exposição a demandas reais de clientes e o uso de tecnologia para sustentação da tomada de decisão também fortalecem a capacidade de resposta diante de incertezas econômicas e normativas”, ressalta o executivo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para conhecer as soluções da Fairfield Proteção e Inteligência Financeira, basta acessar: https://www.fairfield.com.br/