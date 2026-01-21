O Instituto de Inovação Tecnológica e o Fórum Econômico Mundial anunciam o “Centro de Tecnologias de Fronteira de Abu Dhabi” em Davos

O Instituto de Inovação Tecnológica (TII), braço de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada de Abu Dhabi (ATRC), e o Fórum Econômico Mundial (WEF) anunciaram o lançamento do Centro de Tecnologias de Fronteira de Abu Dhabi, um novo centro dentro da prestigiada Rede Global do Centro para a Quarta Revolução Industrial (C4IR) do WEF.

Technology Innovation Institute and World Economic Forum Announce ‘Abu Dhabi Centre for Frontier Technologies’ at Davos (Photo: AETOSWire)

A colaboração foi formalizada durante uma cerimônia de assinatura realizada paralelamenteàReunião Anual do Fórum Econômico Mundial 2026, em Davos, marcando um passo significativo no fortalecimento da cooperação internacional para moldar o futuro das tecnologias de fronteira.

Criado com um mandato claro de liderar avanços em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de fronteira, impulsionar políticas globais sobre tecnologias emergentes e fomentar a colaboração internacional para levar a inovação do laboratórioàaplicação no mundo real, o Centro se apoia na posição dos Emirados Árabes Unidos como um ambiente real de testes para a inovação. Sustentados por um ambiente regulatório ágil e por uma forte conexão entre pesquisa, políticas públicas e execução, os Emirados oferecem uma plataforma única para testar, implementar e escalar tecnologias emergentes em nível nacional — capacidade que agora será ampliada por meio da rede globalmente conectada de C4IR do Fórum Econômico Mundial.

O novo Centro posiciona Abu Dhabi como um epicentro global para a pesquisa pioneira em tecnologias avançadas, com foco em Computação Quântica, Robótica, sistemas de Propulsão e Espaciais, além de aplicações relacionadas de inteligência artificial. Por meio dessa parceria estratégica, o TII passa a integrar um ecossistema de inovação globalmente conectado, projetado para acelerar a adoção responsável de tecnologias transformadoras.

A Dr. Najwa Aaraj, CEO do TII, afirmou: “À medida que as tecnologias de fronteira avançam, cresce a necessidade — e a oportunidade — de orientar sua adoção de forma responsável e com impacto. Este Centro reúne excelência em pesquisa, liderança em políticas públicas e colaboração global em uma única plataforma, ampliando os limites da P&D em tecnologias de fronteira e permitindo que descobertas científicas avancem do laboratório para aplicações no mundo real. Ao transformar inovação em soluções escaláveis e governadas de forma responsável, reforçamos o papel de Abu Dhabi como um polo global de ciência, inovação e impacto.”

Com esse anúncio, Abu Dhabi fortalece a presença dos Emirados Árabes Unidos na rede global de C4IR do Fórum Econômico Mundial, juntando-se a um seleto grupo de Centros em países como Estados Unidos, Alemanha, Arábia Saudita, Japão e Índia.

“A adição do Centro de Tecnologias de Fronteira de Abu Dhabi fortalece a capacidade da Rede Global de C4IR de moldar a agenda tecnológica global”, afirmou Jeremy Jurgens, diretor executivo do Fórum Econômico Mundial. “Ao incorporar capacidades de pesquisa de classe mundialàrede, este Centro apoiará os setores produtivos na transformação da inovação em soluções práticas e responsáveis, que promovam inclusão, sustentabilidade e confiança na tecnologia.”

O Centro tem como objetivo ampliar os limites da pesquisa e do desenvolvimento em tecnologias críticas de fronteira, ao mesmo tempo em que destaca a liderança intelectual de Abu Dhabi por meio de projetos-piloto de prova de conceito, sandboxes regulatórios e encontros globais. Ele atuará tanto como um motor de inovação quanto como uma plataforma estratégica, promovendo a adoção responsável de tecnologias e reforçando a posição global dos Emirados Árabes Unidos em ciência e inovação.

