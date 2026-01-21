Iniciativas gratuitas oferecem capacitação a OSCs

Nos últimos dias, foram abertas as inscrições para dois programas gratuitos de capacitação voltados a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam nas áreas de assistência social, educação e saúde. As iniciativas têm abrangência nacional e buscam fortalecer a gestão, a sustentabilidade financeira e a atuação estratégica das organizações.

As inscrições ficam abertas de até 23 pelo site da Fundação Salvador Arena.

Um dos programas oferecidos é o Gestão Social 360º, voltado a diretores, gerentes e coordenadores de OSCs. A proposta é apoiar lideranças na organização da gestão institucional, com foco em planejamento estratégico, governança, adequação à legislação do Terceiro Setor, mobilização de recursos e boas práticas de prestação de contas.

Com carga horária de 92 horas, o programa combina conteúdos teóricos e práticos, encontros virtuais ao vivo e consultorias personalizadas. Ao longo da formação, as organizações desenvolvem planos de ação alinhados à sua realidade, com foco na melhoria de processos, no fortalecimento institucional e na qualificação das equipes.

Também estão abertas as inscrições para o Acelera Social, programa que tem como foco a sustentabilidade financeira das organizações sociais. A iniciativa é voltada a OSCs que atuam nas áreas de educação, assistência social e saúde e propõe a modernização da gestão e a ampliação das estratégias de mobilização de recursos.

O programa tem 81 horas de duração, distribuídas em três módulos. O primeiro aborda o impacto social e a estrutura organizacional, com foco na construção da Teoria de Mudança. O segundo trata de comunicação estratégica, incluindo storytelling e estratégias digitais. Já o terceiro módulo é dedicado à mobilização de recursos, com conteúdos sobre captação, definição de metas e identificação de oportunidades por meio de editais.

Os dois programas são gratuitos e voltados a organizações de todo o país, com atividades realizadas em formato virtual.