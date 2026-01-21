Wizard by Pearson patrocina edição 2026 da Copinha

A Wizard by Pearson anuncia que passa a ser patrocinadora da Taça São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida por Copinha. A competição esportiva, que já está em sua 56ª edição, é conhecida como uma das mais tradicionais e relevantes do país, por revelar talentos e marcar gerações. O torneio reúne 128 clubes, distribuídos em 32 sedes localizadas em 30 cidades.

A iniciativa reforça o posicionamento institucional da Wizard by Pearson com educação, desenvolvimento humano e formação desde a base. A Copinha, historicamente, é o primeiro grande palco de jovens atletas, que também são estudantes, e vivem um período decisivo de aprendizado, disciplina e construção de caminhos para o futuro. São esses valores que a Wizard busca ao associar sua marca ao torneio.

Para Fernando Lugó, Diretor de Marketing da Wizard by Pearson, o patrocínio representa uma convergência natural entre dois universos que transformam vidas. “A Copinha simboliza o início de trajetórias e a chance de jovens talentos mostrarem seu potencial. Para a Wizard, educação e esporte caminham juntos porque compartilham valores como disciplina, aprendizado contínuo, esforço coletivo e visão de futuro. Estar presente nesse momento é reafirmar nosso compromisso com a formação integral dos jovens”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Wizard by Pearson também mantém patrocínios em outros segmentos do esporte brasileiro, como os firmados com os clubes de futebol Botafogo, no Rio de Janeiro e Esporte Clube Bahia, na Bahia, além do Kings League Brasil e o Comitê Olímpico Brasileiro.