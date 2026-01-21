Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Wizard by Pearson patrocina edição 2026 da Copinha

Iniciativa reforça posicionamento institucional com o desenvolvimento humano e formação desde a base

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
21/01/2026 11:10

compartilhe

SIGA
x
Wizard by Pearson patrocina edição 2026 da Copinha
Wizard by Pearson patrocina edição 2026 da Copinha crédito: DINO

A Wizard by Pearson anuncia que passa a ser patrocinadora da Taça São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida por Copinha. A competição esportiva, que já está em sua 56ª edição, é conhecida como uma das mais tradicionais e relevantes do país, por revelar talentos e marcar gerações. O torneio reúne 128 clubes, distribuídos em 32 sedes localizadas em 30 cidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A iniciativa reforça o posicionamento institucional da Wizard by Pearson com educação, desenvolvimento humano e formação desde a base. A Copinha, historicamente, é o primeiro grande palco de jovens atletas, que também são estudantes, e vivem um período decisivo de aprendizado, disciplina e construção de caminhos para o futuro. São esses valores que a Wizard busca ao associar sua marca ao torneio.

Para Fernando Lugó, Diretor de Marketing da Wizard by Pearson, o patrocínio representa uma convergência natural entre dois universos que transformam vidas. “A Copinha simboliza o início de trajetórias e a chance de jovens talentos mostrarem seu potencial. Para a Wizard, educação e esporte caminham juntos porque compartilham valores como disciplina, aprendizado contínuo, esforço coletivo e visão de futuro. Estar presente nesse momento é reafirmar nosso compromisso com a formação integral dos jovens”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Wizard by Pearson também mantém patrocínios em outros segmentos do esporte brasileiro, como os firmados com os clubes de futebol Botafogo, no Rio de Janeiro e Esporte Clube Bahia, na Bahia, além do Kings League Brasil e o Comitê Olímpico Brasileiro.



Website: https://www.wizard.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay