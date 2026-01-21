Oracle e parceiros abrem caminho para avanços em IA no Brasil

O ecossistema Oracle no Brasil atingiu um ponto de inflexão no qual empresas com as estratégias e parceiros certos podem dar vida a casos de uso transformadores de IA por meio de tecnologias e serviços da Oracle, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2025 para o Brasil revela que as empresas do país estão começando a colher os benefícios da IA ??e da nuvem graças aos avanços tecnológicos,àcrescente maturidade das organizações e aos fornecedores que compreendem a transformação digital. No Brasil e em todo o mundo, os principais avanços tecnológicos estão sendo alcançados por empresas que conseguem utilizar modelos de linguagem avançados para extrair valor dos dados rapidamente, mantendo o controle, a segurança e a conformidade.

“O sucesso na atual revolução tecnológica significa alcançar resultados tangíveis em menos de 12 meses”, disse Bill Huber, sócio de Transformação Digital e Otimização de Custos da ISG. “O ecossistema da Oracle ajudou empresas brasileiras a migrarem de experimentos com IA para implementações em produção que melhoram a produtividade, a qualidade das decisões e a experiência do cliente.”

A crescente presença da Oracle no país ajudou a posicionar o Brasil como um polo regional de inovação, segundo o relatório. A empresa estabeleceu data centers da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) em São Paulo e Vinhedo, e lançou serviços de IoT e o Oracle Database@Google Cloud, que permite às empresas implantar serviços de banco de dados Oracle em data centers do Google Cloud. Em 2025, a Oracle inaugurou um Oracle Innovation Lab em São Paulo, onde empresas, parceiros e instituições acadêmicas podem desenvolver e validar soluções baseadas em IA.

O ecossistema Oracle brasileiro possui uma comunidade técnica qualificada e uma grande base instalada de plataformas como ERP e Human Capital Management (HCM), o que tem contribuído para a implementação de IA, afirma a ISG. Um exemplo de sucesso de IA baseada em tecnologia Oracle no Brasil é uma solução para diagnóstico de infecções bacterianas desenvolvida pela startup Biofy. O sistema utiliza sequenciamento genético e busca por vetores para identificar bactérias, incluindo mutações emergentes, em questão de horas, em vez de dias. Isso permite que médicos prescrevam antibióticos mais rapidamente e contribui para o desenvolvimento mais ágil de novos antibióticos com o auxílio de IA.

As empresas brasileiras que buscam parcerias bem-sucedidas em IA com fornecedores do ecossistema Oracle devem apresentar requisitos técnicos detalhados e critérios mensuráveis, exigir compromissos de nível de serviço que vão além da disponibilidade tradicional do sistema e negociar contratos que garantam a portabilidade da tecnologia para evitar a dependência de um único fornecedor, afirma o relatório. Os projetos-piloto devem ter escopo e duração limitados, com metas de melhoria claras e acordadas previamente.

“A oportunidade de transformar as operações empresariais e avançar significativamente nos objetivos de negócios por meio da IA ??exige ações rápidas e estratégicas”, disse Cristiane Tarricone, autora principal do relatório. “O ecossistema da Oracle no Brasil está ajudando as empresas a aproveitar esse potencial.”

O relatório também examina outras tendências no ecossistema Oracle brasileiro, incluindo o rápido crescimento do consumo de unidades de processamento gráfico (GPUs) e a demanda por FinOps e outros serviços gerenciados.

O relatório ISG Provider Lens® Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 32 fornecedores em três quadrantes: Professional Services, Managed Services e OCI Solutions and Capabilities.

O relatório nomeia Accenture, Deloitte, EBS-IT, Ninecon, V8.Tech e Wipro como líderes em todos os três quadrantes. KPMG, Lanlink, Peloton e SkyOne são citadas como líderes em dois quadrantes cada. G&P, Kyndryl e PwC são nomeadas como líderes em um quadrante cada.

Além disso, EdgeUOL, Peloton e Service IT foram nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em Ninecon e V8.Tech.

Na área de experiência do cliente, a Cognizant foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2025 entre os fornecedores de serviços Oracle. A empresa obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

