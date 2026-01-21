Assine
Mundo Corporativo

Convite da Mohawk Industries, Inc. Para Participação na Chamada de Conferência de Resultados do Quarto Trimestre

21/01/2026 09:58

CALHOUN, Geórgia, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries (NYSE: MHK) divulga os resultados do quarto trimestre de 2025 na quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, e convida para participação na chamada de conferência que será transmitida ao vivo na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, às 11h ET.

O que:

Quando: 


Onde:



Como:		Chamada de Resultados do Quarto Trimestre da Mohawk Industries

13 de fevereiro de 2026
11h ET

https://www.mohawkind.com
Selecione a guia "Investors"

Ao vivo pela Internet – Faça login em ir.mohawkind.com/investor-overview

Inscreva-se na chamada de conferência em https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db

Teleconferência ao vivo:  Ligue para 1-833-630-1962 (EUA/Canadá)
Ligue para 1-412-317-1843 (Internacional)
  

Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 13 de março de 2026, através do número 1-855-669-9658 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (Internacional) com o Código de Acesso 6945334. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.

SOBRE A MOHAWK
Nas últimas duas décadas, a Mohawk Industries se transformou na maior empresa de pisos do mundo, com posições de liderança na América do Norte, Europa, América do Sul e Oceania. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados oferecem vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. A inovação líder do setor da Mohawk resulta em aprimoramentos de design a performance que destacam sua coleção no mercado e satisfazem todos os requisitos de remodelação e novas construções residenciais e comerciais. As marcas da Empresa estão entre as mais reconhecidas e respeitadas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Contato:
Mohawk Industries, Inc.
James Brunk, Diretor Financeiro
706-624-2239

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9629625)

