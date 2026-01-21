A Parse Biosciences e a Graph Therapeutics firmam parceria para construir um amplo atlas funcional de perturbações imunológicas

A Parse Biosciences e a Graph Therapeutics (Graph) anunciaram hoje uma parceria estratégica para criar um dos maiores e mais abrangentes atlas de perturbações de células imunológicas. A colaboração irá combinar a plataforma lab-in-the-loop da Graph com o GigaLab da Parse para caracterizar centenas de milhões de células de pacientes com doenças imunológicas sob perturbações sistemáticas, tornando o comportamento altamente dinâmico do sistema imunológico acessívelàdescoberta e ao desenvolvimento de medicamentos orientados por IA. Essa iniciativa reduz riscos e acelera o desenvolvimento de novas terapias curativas para pacientes com doenças imunomediadas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260120833642/pt/

Doenças autoimunes e imunomediadas são impulsionadas por respostas de populações de células imunológicas específicas do contexto e do paciente, o que dificulta para os desenvolvedores de medicamentos identificar alvos terapêuticos e prever desfechos clínicos. A parceria entre a Graph e a Parse enfrenta esse desafio ao combinar os modelos de doença realistas, derivados de pacientes, da Graph, com a tecnologia escalável de transcriptoma completo em célula única da Parse, para analisar centenas de milhões de células humanas e revelar as diversas interações imunológicas e teciduais que impulsionam a doença. Essa abordagem otimiza o processo de descoberta e pode evitar falhas dispendiosas em fases avançadas, com potencial para economizar milhões a cada medicamento que chega ao mercado.

A plataforma da Graph combina ensaios sofisticados com células primárias de pacientes a uma tecnologia iterativa de aprendizado ativo para selecionar e testar sistematicamente perturbações em uma ampla gama de contextos relevantes para a doença. Em vez de confiar que modelos simplificados ou amostragens estáticas se traduzam em ambientes clínicos, os cientistas da Graph utilizam uma estrutura experimental que diferencia de forma eficiente hipóteses promissoras de caminhos sem saída antes de comprometer recursos massivos de desenvolvimento. Cada ciclo de validação informa o seguinte, criando um efeito cumulativo de conhecimento que acelera descobertas futuras.

Depois que a plataforma da Graph seleciona de forma inteligente quais condições devem ser analisadas dentro do espaço extremamente complexo da disfunção imunológica, o GigaLab da Parse — que utiliza a tecnologia Evercode™ — irá gerar conjuntos massivos de dados de célula única com velocidade e qualidade sem precedentes.

“Após uma década desenvolvendo plataformas impactantes de descoberta de medicamentos baseadas em IA, aprendemos que reduzir a distância entre previsão e realidade clínica exige investimento ativo em contexto biológico”, afirma Gregory Vladimer, PhD, CEO e cofundador da Graph Therapeutics. “Essa parceria trata os dados como infraestrutura estratégica: cada experimento é projetado para reduzir a incerteza biológica, cada validação amplia o conhecimento institucional, e cada descoberta acelera a próxima. Quando se investe na geração de dados clinicamente relevantes e adequados ao propósito já na fase de descoberta, mudam-se fundamentalmente a economia e as taxas de sucesso do desenvolvimento de medicamentos.”

“O teste sistemático de células de pacientes realizado pela Graph é exatamente o tipo de trabalho transformador para o qual o GigaLab foi projetado”, disse Charlie Roco, PhD, cofundador e diretor de tecnologia da Parse. “Essa parceria demonstra como a biologia de célula única em escala industrial e a IA avançada podem revelar mecanismos de doença diretamente em células de pacientes e transformar a descoberta de medicamentos.”

Sobre a Graph Therapeutics

A Graph Therapeutics está desenvolvendo uma plataforma de IA lab-in-the-loop de nova geração para transformar a descoberta de medicamentos nas áreas de inflamação e imunologia. Com base no sucesso anterior da equipe na liderança de descobertas baseadas em IA em oncologia de precisão na Allcyte e na Exscientia, a Graph combina abordagens sofisticadas com células vivas de pacientes e aprendizado de máquina avançado para superar os desafios únicos do desenvolvimento de terapias para doenças inflamatórias complexas. A empresa tem sede nos arredores de Viena, na Áustria.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Ao capacitar pesquisadores a realizar o sequenciamento de célula única com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo tecidual, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260120833642/pt/

Contatos para a Imprensa

Graph Therapeutics

Anna Yuwen

pr@graphtx.com

Parse Biosciences

Kaitie Kramer

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455