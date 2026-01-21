Prêmio Japão 2026: vencedores anunciados

A Japan Prize Foundation anunciou os vencedores do Prêmio Japão 2026 Japan Prize às 13 h (horário do Japão) no dia 21 de janeiro de 2026. A Prof. Cynthia Dwork (EUA) foi agraciada com o Prêmio Japão na área de Eletrônica, Informação e Comunicação. O Prof. Shizuo Akira (Japão) e o Prof. Zhijian "James" Chen (EUA) foram agraciados com o Prêmio Japão na área de Ciências da Vida.

Para o Prêmio Japão deste ano, a Prof. Dwork está sendo reconhecida por sua contribuiçãoàpesquisa de ponta para a construção de uma sociedade digital ética, incluindo privacidade diferencial e justiça. O Prof. Akira e o Prof. Chen estão sendo reconhecidos pela descoberta do mecanismo de detecção de ácidos nucleicos pelo sistema imunológico inato.

Para o Prêmio Japãp 2026, a Fundação convidou aproximadamente 16.000 cientistas e engenheiros proeminentes de todo o mundo que indicassem pesquisadores que atuam nas áreas deste ano. Recebemos 107 indicações para as áreas de Eletrônica, Informação e Comunicação e 185 indicações para a área de Ciências da Vida. Os vencedores deste ano foram selecionados entre um total de 292 indicados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

