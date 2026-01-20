A Colgate-Palmolive e a WHO Foundation anunciam parceria global em saúde bucal

Hoje, a Colgate-Palmolive anunciou uma nova colaboração plurianual com a WHO Foundation para apoiar o trabalho da Organização Mundial da Saúde em saúde bucal. O compromisso de financiamento por quatro anos ajudará a expandir a educação em saúde bucal, apoiar a integração da saúde bucal aos sistemas nacionais de saúde e aumentar a conscientização sobre a saúde bucal como uma prioridade de saúde pública. Essa iniciativa se baseia no compromisso da Colgate de fornecer educação e recursos em saúde bucal às comunidades. A empresa anunciou recentemente que o programa Colgate Bright Smiles, Bright Futures® já alcançou aproximadamente dois bilhões de crianças e suas famílias em todo o mundo desde 1991, por meio de educação em saúde bucal.

“Na Colgate-Palmolive, somos guiados pelo nosso propósito de reinventar um futuro mais saudável para todos — e gerar mais sorrisos. Estamos lançando esta colaboração com a WHO Foundation devidoàsua posição única no apoio aos desafios globais de saúde eàliderança da Colgate em saúde bucal como a marca presente em mais lares do que qualquer outra2", afirmou Ram Raghavan, presidente de Enterprise Oral Care da Colgate-Palmolive. “A saúde bucal é uma parte essencial — e frequentemente negligenciada — da agenda global de saúde. Estamos comprometidos em elevar a saúde bucal como prioridade de saúde pública, ampliando ações de prevenção e educação e apoiando soluções baseadas em evidências que ajudem a fortalecer os sistemas de saúde e melhorar vidas em comunidades ao redor do mundo.”

A saúde bucal é fundamental para a saúde e o bem-estar geral, mas ainda recebe pouca prioridade em muitos sistemas de saúde. Essa negligência é agravada por fatores como condição econômica, nível de escolaridade, letramento em saúde e acesso aos serviços de saúde.1 Para as crianças, em especial, as consequências da má saúde bucal podem resultar em dor física, problemas emocionais e dificuldades educacionais, incluindo problemas de concentração e aumento do absenteísmo escolar.3-5 Por meio desta colaboração, a Colgate, parte da família de marcas Colgate-Palmolive, e a WHO Foundation estão apoiando a Organização Mundial da Saúde para enfrentar barreiras persistentes que afetam aproximadamente metade da população mundial, fortalecendo os esforços para integrar a saúde bucal a agendas e sistemas mais amplos de saúde pública.

“A WHO Foundation apoia a missão da OMS mobilizando financiamento privado em apoio às prioridades de saúde pública”, disse Anil Soni, diretor executivo da WHO Foundation. “A saúde bucal desempenha um papel essencial na saúde geral, e o progresso depende de investimentos de longo prazo em prevenção, orientações confiáveis e sistemas de saúde robustos. Apoios como este ajudam a viabilizar o trabalho da OMS para avançar na saúde bucal e melhorar os resultados de saúde das comunidades em todo o mundo.”

Um foco compartilhado no impacto em nível sistêmico

A parceria tem como objetivo acelerar o progresso ao elevar a saúde bucal como uma prioridade fundamental de saúde pública, guiada por três áreas estratégicas de ação:

Ampliação da educação em saúde bucal : apoiar a integração de princípios centrais de prevenção e educação em infraestruturas governamentais de saúde já estabelecidas — como sistemas de saúde escolar — em regiões designadas.





: apoiar a integração de princípios centrais de prevenção e educação em infraestruturas governamentais de saúde já estabelecidas — como sistemas de saúde escolar — em regiões designadas. Apoio a políticas e diretrizes : apoiar pesquisas essenciais para ajudar os ministérios da Saúde a desenvolver recomendações baseadas em evidências e custo-efetivas para a integração de intervenções em saúde bucal aos sistemas nacionais de saúde.





: apoiar pesquisas essenciais para ajudar os ministérios da Saúde a desenvolver recomendações baseadas em evidências e custo-efetivas para a integração de intervenções em saúde bucal aos sistemas nacionais de saúde. Aumento da priorização: apoiar a conscientização por meio de engajamento estratégico, global e intersetorial, para elevar o perfil da saúde bucal e destacar o impacto e os resultados desta parceria.

A Colgate e a WHO Foundation lançam esta parceria em um momento em que a colaboração entre os setores público e privado é fundamental para avançar nos objetivos globais de saúde. Na recente Quarta Reunião de Alto Nível das Nações Unidas, a saúde bucal foi reconhecida e incluída como prioridade de saúde pública na prevenção e no controle das doenças crônicas não transmissíveis, com os Estados-membros apoiando e convocando ações. Ao focar em medidas preventivas de saúde bucal, políticas baseadas em evidências e maior conscientização pública sobre a relação entre saúde bucal e saúde e bem-estar geral, esta parceria busca melhorar vidas em todo o mundo.

Sobre a Colgate-Palmolive Company

A Colgate-Palmolive Company é uma empresa inovadora e orientada pelo cuidado, focada em crescimento, que está reinventando um futuro mais saudável para todas as pessoas, seus animais de estimação e o planeta. Com atuação em cuidados bucais, cuidados pessoais, cuidados com o lar e nutrição animal, vende seus produtos em mais de 200 países e territórios sob marcas como Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom’s of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline e Suavitel, além de Hill’s Science Diet, Hill’s Prescription Diet e Prime100. A empresa é reconhecida por sua liderança e inovação na promoção da sustentabilidade e do bem-estar das comunidades, incluindo conquistas na redução de resíduos plásticos e no incentivoàreciclabilidade, economia de água, conservação de recursos naturais e melhoria da saúde bucal infantil por meio do programa Colgate Bright Smiles, Bright Futures, que já alcançou aproximadamente 2 bilhões de crianças e suas famílias desde 1991. Para mais informações sobre os negócios globais da Colgate e como estamos construindo um futuro para sorrir, acesse www.colgatepalmolive.com.

Sobre a WHO Foundation

A WHO Foundation é uma organização independente, com sede em Genebra, na Suíça, criada em 2020 para apoiar a missão da Organização Mundial da Saúde. Ela mobiliza capital filantrópico e constrói parcerias catalisadoras para promover a equidade em saúde, responder a desafios urgentes de saúde e fortalecer sistemas que salvam vidas. Ao conectar parceiros e profissionais, a Fundação ajuda a ampliar soluções confiáveis, financiar respostas que salvam vidas e impulsionar mudanças duradouras rumoàSaúde para Todos. who.foundation who.foundation

Referências

Samantha Ruijgh

Real Chemistry

(801) 971-5773

swapner@realchemistry.com