Grupo Sorvepan intensifica oferta de produtos e ingredientes para panetones

A pré-mistura para panetones de frutas e chocolate é o carro-chefe de vendas de produtos para confeitaria e panificação do Grupo Sorvepan, distribuidora de produtos para panificação, confeitaria, sorveteria e food service que reúne várias marcas, na época que antecede o Natal. A marca All Bread oferece pré-misturas para panetones, soluções para padarias e confeitarias, facilitando a produção, padrão de qualidade e rendimento. Também conta com ingredientes para recheios dos panetones, como doce de leite Divina Fazenda, por exemplo.

Mas outro nicho que tem ganhado relevância é o de itens para coberturas, recheios e base para massas destinadas à confecção de sobremesas para ceias de Natal e Ano Novo, entre elas, pavê, rabanada, tortas e a previsão da companhia é de aumento para 2025. “Oferecemos muitas opções para a base e os ingredientes de sobremesas natalinas, é um mercado que vem ganhando cada vez mais força, além dos tradicionais panetones”, revela Edneusa Miguel, Gerente Comercial e Marketing do Grupo Sorvepan.

O Grupo Sorvepan, com as marcas All Bread e Divina Fazenda, vem ampliando o leque de variedade para sobremesas, como bolos e tortas gourmet, por exemplo, além de caldas, chantilly Rich's, creme de leite, recheios diversos sabores e cremes, garantindo sortimento de ingredientes para agradar os diferentes paladares e incentivar a criatividade de confeitarias, padarias e restaurantes.

Com os números ainda não computados de dezembro, período que as vendas se intensificam, a estimativa para 2025 é de crescimento em relação a 2024, impulsionado pelo incremento dos itens para sobremesas.

Segundo análises de tendências globais de compras de fim de ano da NielsenIQ, a temporada de festas de fim de ano, incluindo o Natal, altera fortemente o comportamento de compra dos consumidores, com oportunidades únicas para o varejo alimentar e o food service. É uma época que hábitos de consumo mudam, prioridades se ajustam e a demanda por produtos específicos dispara com tanta consistência que se tornou um fenômeno estatístico observado por instituições globais e nacionais.

Dados de mercado - Em 2024, a categoria de panetones movimentou R$ 1,2 bilhão entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, com crescimento de 29,6% em valor e 7,3% em volume, totalizando 49,7 mil toneladas vendidas no período, segundo dados da Kantar encomendados pela Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados). A pesquisa revela que o consumo de panetone tem aumentado em outras ocasiões e conquistado os consumidores, com maior penetração entre os públicos das classes C e D, deixando de ser um produto sazonal.