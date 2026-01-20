Turismo regional valoriza roteiros personalizados em Ilhéus, no sul da Bahia

O turismo regional no sul da Bahia acompanha um movimento mais amplo de fortalecimento do setor no estado, que recentemente passou a liderar o ranking nacional como o destino mais procurado por brasileiros. Segundo dados divulgados pelo Governo da Bahia, o crescimento está associado à diversidade de experiências oferecidas, que vão além do turismo de sol e praia e incluem cultura, história e roteiros personalizados.

Em Ilhéus, esse cenário tem impulsionado a valorização de roteiros turísticos personalizados, que permitem ao visitante conhecer a cidade de forma mais direcionada e contextualizada. A possibilidade de adaptar os passeios ao perfil do turista, ao tempo disponível e aos interesses específicos tem se tornado um diferencial dentro do turismo regional.

A cidade, localizada no litoral sul da Bahia, reúne praias, patrimônio histórico ligado ao ciclo do cacau e manifestações culturais que ganham maior visibilidade quando organizadas em roteiros guiados. Esse formato favorece uma experiência mais aprofundada e contribui para a melhor distribuição do fluxo turístico entre áreas urbanas, rurais e litorâneas.

De acordo com Luis Fernando, proprietário da empresa Ilhéus Passeios, a procura por roteiros personalizados reflete uma mudança no comportamento do turista. “Hoje, o visitante busca mais do que pontos turísticos isolados. Ele quer entender o lugar que está visitando, conhecer a história e aproveitar melhor o tempo. Em Ilhéus, os roteiros personalizados ajudam a construir essa experiência de forma mais organizada”, afirma.

O fortalecimento desse modelo também gera impactos positivos na economia local, ao ampliar a atuação de guias, produtores rurais, empreendedores culturais e prestadores de serviços ligados ao turismo. Além disso, contribui para um turismo mais equilibrado, reduzindo a concentração de visitantes em poucos pontos da cidade.

Com a Bahia assumindo posição de destaque no turismo nacional, destinos regionais como Ilhéus passam a integrar de forma mais estratégica esse movimento, valorizando experiências personalizadas e reforçando seu papel dentro do cenário turístico estadual.

