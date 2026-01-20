InfinitePay lança agendamentos e otimiza gestão de serviços

Em tempos em que empreendedores precisam se desdobrar em múltiplas funções, contar com ferramentas que ajudem na organização deixou de ser um diferencial e passou a ser essencial. Cabeleireiros, por exemplo, acumulam, em média, quatro funções no dia a dia em salões de pequeno porte no país, incluindo atendimento, organização e apoio à gestão, aponta pesquisa recente da Wella Professionals em parceria com a NielsenIQ.



Para ampliar ganhos de eficiência e uma agenda mais otimizada, a InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, anuncia o lançamento da funcionalidade de agendamentos. A nova ferramenta permite organizar, visualizar e gerenciar compromissos de prestação de serviços de forma totalmente digital, simples e centralizada.

Com os agendamentos, empreendedores que trabalham com hora marcada, como profissionais de beleza, personal trainers e mecânicos, podem criar serviços, definir disponibilidade, confirmar horários, receber pagamentos antecipados e até disponibilizar contato via WhatsApp — tudo em uma única plataforma.

A navegação é simples e direta, permitindo alternar entre datas e verificar rapidamente compromissos confirmados, pendentes ou cancelados. Integrado à Conta Inteligente, o recurso possibilita organizar e divulgar os serviços oferecidos pela empresa.



A nova funcionalidade pode ser acessada diretamente no app da InfinitePay, por meio do assistente inteligente JIM, dentro da aba Apps. E também na Web, na opção de "agendamentos", disponível no menu lateral.

Durante a criação, é possível definir o nome do serviço, imagens, preço, opção de pagamento antecipado (integral ou parcial), além de uma descrição detalhada. Ao ativar o pagamento parcial ou integral, o horário só é garantido após a confirmação do pagamento, o que aumenta a segurança e reduz cancelamentos de última hora.

O recurso de agendamentos oferece uma visualização clara e intuitiva de todos os compromissos do negócio. A nova funcionalidade permite que o empreendedor acesse um calendário dinâmico com três modos de exibição: mensal, semanal e diário. Após a criação, os serviços podem ser divulgados instantaneamente na Loja Online, no Link na Bio ou enviados diretamente aos clientes.

Criação rápida de novos agendamentos

Com essa funcionalidade, a InfinitePay permite ao empreendedor criar compromissos diretamente pela plataforma, além de compartilhar o link da agenda para que os clientes agendem sozinhos. Assim que o agendamento é finalizado, o cliente recebe uma confirmação automática por e-mail ou telefone, facilitando lembretes.

Na aba "novos agendamentos", o empreendedor pode acessar rapidamente uma lista organizada dos próximos compromissos. A opção "todos" indica a totalidade dos agendamentos futuros, enquanto a opção "recentes" mostra os agendamentos criados nos últimos sete dias, com contador de novos registros. Cada agendamento exibe: nome do cliente, serviço, valor, duração e imagem (se configurada).

A partir dessa lista, também é possível cancelar atendimentos, com uma confirmação visual clara e opção de contato via WhatsApp. Ao clicar sobre qualquer agendamento no calendário, o empreendedor pode visualizar detalhes, acompanhar o status (pendente, confirmado ou cancelado) e editar ou cancelar conforme necessário.

Personalização e agilidade

A área de "configurações" permite adaptar o sistema às necessidades de cada negócio. Entre as opções disponíveis estão a escolha dos dias da semana de atendimento e a definição dos horários de início e término.

Além disso, é possível utilizar o recurso "copiar horários" para repetir a mesma agenda nos demais dias ou "ajustar horários individualmente", conforme a necessidade. Essa configuração habilita a validação automática de horários, evitando agendamentos sobrepostos.

O novo recurso integra uma série de melhorias desenvolvidas pela InfinitePay nos últimos meses. A plataforma dobrou sua base de clientes no ano passado, passando de 3 milhões para 6 milhões de empreendedores, e consolidou presença em 100% das cidades brasileiras.