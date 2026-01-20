ABB moderniza sistemas elétricos e de automação de mina da Boliden

A ABB concluiu a implantação de novos sistemas de eletrificação e automação especificamente projetados para otimizar a gestão de rejeitos na mina de cobre de Aitik, operada pela Boliden, no extremo norte da Suécia.

A implantação objetiva elevar a segurança e a eficiência do processo, ampliar a capacidade de armazenagem e recuperação de minerais descartados, além de pavimentar incrementos de produção em Aitik, seguindo a expectativa de aumento de 22% na demanda mundial de cobre até 2035, constante nas projeções da Agência Internacional de Energia (IEA).

O projeto incluiu equipamentos como e-houses modulares, painéis de média e baixa tensão, transformadores e inversores de frequência para estações de bombeamento. Projetados para operar sob temperaturas congelantes prevalentes a maior parte do ano no norte da Suécia, os equipamentos foram integrados a automações regidas pelo sistema de controle distribuído 800xA®, também da ABB.

“A Boliden precisava de uma infraestrutura preparada para o futuro, para acompanhar o aumento da demanda pela produção europeia de cobre”, afirmou em comunicado Björn Jonsson, gerente global de negócios em Mineração e Materiais da ABB. “Aitik estabelece um novo padrão de como os sistemas elétricos podem favorecer a eficiência operacional e a responsabilidade ambiental”, acrescentou.

Segundo as empresas, o conjunto foi concebido para garantir a continuidade do fornecimento de energia para processos de rejeitos, realizar monitoramento em tempo real dos fluxos de água e monitorar o comportamento da barragem do lago de rejeitos, conforme os critérios do chamado Padrão Global de Gestão de Resíduos na Mineração (GISTM, na sigla em inglês).

Ainda de acordo com as organizações, os novos sistemas vão centralizar a visualização dos fluxos de energia, emitir alertas de manutenção preditiva relativos a equipamentos e realizar diagnósticos em tempo real para evitar paradas não programadas, especialmente as decorrentes de mudanças na programação de operação.

O projeto integra uma série de investimentos que a mineradora Boliden vem fazendo para tornar sua operação mais sustentável e eficiente, inclusive com gestão de rejeitos sem danos ambientais e maior resiliência produtiva de longo prazo.