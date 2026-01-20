A KnowBe4 é reconhecida pela excelência na experiência global dos colaboradores em múltiplos prêmios de ambiente de trabalho

KnowBe4, plataforma de renome mundial que aborda de forma abrangente a gestão de riscos humanos e de IA agêntica, anunciou hoje que conquistou diversos prêmios de prestígio relacionados ao ambiente de trabalho no quarto trimestre de 2025. Entre eles estão as certificações do Great Place to Work® em 11 países, o reconhecimento na lista Best Places to Work in IT 2026 da Computerworld e distinções concedidas pelo Top Workplaces e pelo America’s Most Loved Workplaces®.

Os prêmios reconhecem o compromisso contínuo da KnowBe4 em promover uma cultura de trabalho excepcional, que capacita os colaboradores a prosperarem tanto profissional quanto pessoalmente.

“Esse reconhecimento pertence a cada integrante da equipe KnowBe4”, afirmou Ani Banerjee, diretora de recursos humanos da KnowBe4. “Esses prêmios validam nosso compromisso de criar um ambiente onde as pessoas realmente queiram trabalhar todos os dias. Quando os colaboradores se sentem valorizados e empoderados, coisas extraordinárias acontecem — para eles, para nossos clientes e para o nosso negócio. Ao avançarmos para 2026, esperamos continuar construindo sobre essa base e apoiar o sucesso de cada colaborador.”

A KnowBe4 obteve a certificação Great Place to Work em 2025 em todos os seus escritórios globais, incluindo:

Estados Unidos: 9 anos consecutivos (desde setembro de 2017)

Reino Unido: 4 anos consecutivos (desde setembro de 2022)

África do Sul, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Singapura, Países Baixos, Japão, Índia, Alemanha e Brasil: 3 anos consecutivos cada (desde setembro de 2023)

Além disso, a KnowBe4 ficou entre as dez melhores empresas de médio porte no prestigiado ranking Best Places to Work in IT 2026 da Computerworld. A avaliação anual analisa as empresas com base em critérios abrangentes, incluindo benefícios, desenvolvimento de carreira, diversidade, equidade e inclusão (DEI), iniciativas sobre o futuro do trabalho, treinamento e retenção.

A KnowBe4 também recebeu o Top Workplaces Culture Excellence Award for Employee Appreciation, que reconhece organizações que demonstram gratidão genuína pelas contribuições de seus colaboradores e inspiram as equipes a darem o melhor de si no trabalho. Os prêmios Top Workplaces são baseados em pesquisas de engajamento dos colaboradores, fundamentadas em metodologia científica.

Por fim, certificada pelo Best Practice Institute com base em dados autênticos de percepção dos colaboradores, a KnowBe4 foi classificada na 20ª posição do ranking America's Top 100 Most Loved Workplaces 2025. A empresa também recebeu reconhecimento adicional em quatro categorias especializadas: Local de trabalho mais amado por jovens profissionais, Avanço na carreira, Diversidade e Mulheres.

Para mais informações sobre a cultura de trabalho da KnowBe4 e oportunidades de carreira, acesse https://www.knowbe4.com/careers.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita as equipes a tomarem decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Confiada por mais de 70.000 organizações em todo o mundo, a KnowBe4 constrói uma cultura de segurança e ajuda as equipes a gerenciar tanto o risco humano quanto o risco de agentes. A empresa oferece uma plataforma completa e de ponta baseada em IA agêntica para Gestão de Risco Humano, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça comportamentos seguros frente às ameaças de cibersegurança em constante evolução. A plataforma HRM+ inclui treinamentos de conscientização, segurança integrada de e-mail em nuvem, orientação em tempo real, anti-phishing colaborativo, agentes de defesa com IA e muito mais. À medida que a IA se torna cada vez mais integrada às operações de negócios, a KnowBe4 prepara a força de trabalho moderna ao treinar tanto pessoas quanto agentes de IA para reconhecer e responder a riscos de segurança. Por meio dessa abordagem unificada, a KnowBe4 lidera estratégias de gestão de confiança da força de trabalho e de defesa. Mais informações em knowbe4.com.

Contato para a Imprensa:

Anne Dolinschek

Diretora de Relações Públicas

pr@knowbe4.com