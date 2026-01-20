O Doha Debates reflete sobre um ano histórico de diálogo global e engajamento juvenil

Em 2025, o Doha Debates, da Qatar Foundation fortaleceu seu papel como uma plataforma global para o diálogo em busca da verdade, reunindo estudantes e importantes pensadores para explorar ideias que moldam as questões mais urgentes da atualidade — da liberdade e justiçaàidentidade e pertencimento. Seu alcance continuou a crescer, superando 13,8 milhões de visualizações do vídeo e engajando quase sete milhões de seguidores nas redes sociais, incluindo mais de um milhão de inscritos no YouTube.

Um marco importante foi alcançado com a quarta temporada de The Negotiators, que recebeu reconhecimento internacional ao conquistar o Folio Award de Reportagem Histórica e o Shorty Award de Podcast de Notícias e Política.

Paralelamenteàsua programação ao vivo, o Doha Debates lançou uma nova temporada de seus debates emblemáticos no ambiente online, alcançando audiências globais com conversas no estilo majlis sobre liberdade, justiça, identidade e pertencimento.

Ao longo do ano, o Doha Debates promoveu uma série de town halls internacionais que colocaram estudantes em diálogo direto com importantes pensadores globais. Um evento com ingressos esgotados no Bradford Literature Festival explorou identidade nacional e pertencimento, com mediação de Malika Bilal e a participação do Dr. Wael B. Hallaq, Dr. Shashi Tharoor e Dr. David Engels. O diálogo então se expandiu para a América Latina com o primeiro town hall regional da organização em Buenos Aires, apresentado em parceria com Years of Culture, onde estudantes do Catar, da Argentina e do Chile debateram o futuro das cidades, ao lado de Guadalupe Granero Realini, Akel Ismail Kahera e Nicholas Boys Smith.

Posteriormente, o Doha Debates retornou a Doha, reunindo estudantes com o Dr. Omar Suleiman, Dr. Gregg Caruso e Prof. Jeremy Koons para examinar como ciência, fé e filosofia moldam a justiça e a responsabilidade moral. O ano foi encerrado no Doha Forum com um episódio ao vivo de The Negotiators, em parceria com Foreign Policy e o International Peace Institute, com a participação do príncipe Zeid bin Ra’ad bin Zeid Al Hussein e do Dr. Robert Malley, oferecendo uma rara visão pública sobre diplomacia e construção da paz.

O engajamento juvenil permaneceu central ao longo de todo o ano. Por meio de town halls, iniciativas de capacitação da Community of Practice e do Programa de Embaixadores do Doha Debates, mais de 400 jovens de mais de 80 países participam anualmente de programas de desenvolvimento de liderança baseados no diálogo. A participação cresceu de 30 pessoas no primeiro ano do programa para uma capacidade de até 200 embaixadores.

Em 2026, o Doha Debates dá continuidade a esse impulso com uma nova temporada do Podcast Doha Debates que estreia com o episódio “A discordância se tornou desinformação?”, com Glenn Greenwald, Renée DiResta e Siva Vaidhyanathan, além de novos town halls, mais uma temporada de seu programa principal e a continuidade de The Negotiators.

A Doha Debates reúne uma vanguarda de buscadores da verdade intelectualmente curiosos para debater diferenças de modo construtivo, a fim de construir um futuro melhor. Enfatizamos a unidade em vez da divisão, ao incentivar conversas que nos unem em vez de nos separar.

