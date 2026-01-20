A OPEX® e a Peltier firmam parceria para oferecer solução inédita de armazenamento refrigerado para sistemas automatizados de fulfillment

OPEX® Corporation, líder global em Automação de Próxima Geração e fornecedora de soluções inovadoras para automação de armazéns, documentos e correspondências, anunciou hoje uma parceria estratégica em tecnologia com a Peltier, empresa inovadora em comércio de cadeia fria (cold chain), para oferecer uma solução inédita de armazenamento refrigerado com múltiplas zonas de temperatura e múltiplas profundidades, voltada a sistemas automatizados de fulfillment. Essa colaboração introduz recursos avançados de múltiplas temperaturas aos sistemas líderes de mercado da OPEX Corporation — Perfect Pick® e Infinity® de armazenamento e recuperação automatizados (ASRS) — permitindo que clientes dos setores de alimentos, farmacêutico e de ciências da vida armazenem e recuperem produtos refrigerados e congelados de forma integrada, utilizando os totes ativamente refrigerados e habilitados por IA da Peltier, eliminando a necessidade de câmaras frigoríficas caras ou infraestrutura especializada.

“Muitos de nossos clientes manifestaram a necessidade de recursos com múltiplas temperaturas, mas frequentemente são desencorajados por soluções tradicionais que exigem infraestrutura dispendiosa e mudanças complexas nos sistemas”, afirmou Monty McVaugh, Head de Produto de Automação de Armazéns da OPEX. “Ao integrar a tecnologia de totes da Peltierànossa estrutura existente, conseguimos agora oferecer uma solução flexível, escalável, eficiente e altamente econômica, sem modificar nossos sistemas centrais.”

O Peltier ToteTMfoi projetado com pontos de ajuste de temperatura precisos e controlados individualmente, além de conectividade IoT, permitindo o monitoramento e a gestão em tempo real das condições de armazenamento por meio de mensagens de API integradas. A energia é fornecida a cada tote enquanto ele permanece em armazenamento de múltiplas profundidades, e as temperaturas são mantidas durante o transporte pelos veículos robóticos iBOT® da OPEX, garantindo a integridade contínua da cadeia fria. Essa inovação revolucionária permite que as organizações integrem estoques refrigerados e congelados diretamente a ambientes de armazém em temperatura ambiente, simplificando significativamente as operações, maximizando o uso do espaço e reduzindo os investimentos de capital.

Além disso, essa abordagem de armazenamento refrigerado melhora o conforto e a segurança dos trabalhadores ao eliminar a necessidade de atuação em ambientes de congelamento severo. Os recursos de IA física do sistema impulsionam a gestão dinâmica de energia e fornecem relatórios detalhados para produtos sensíveis, incluindo aqueles sujeitos a rigorosas regulamentações da FDA. Diferentemente das câmaras frigoríficas convencionais, nas quais uma falha de refrigeração pode resultar na perda total dos produtos, os totes da Peltier isolam eventuais problemas a unidades individuais, minimizando riscos e desperdícios. Os totes também são ambientalmente sustentáveis, alimentados por tecnologia patenteada de refrigeração em estado sólido, em vez de sistemas baseados em compressores que utilizam refrigerantes nocivos.

“O Peltier Tote está mudando fundamentalmente a forma como o mundo aplica o armazenamento refrigerado no comércio”, afirmou Hanson Li, diretor-presidente da Peltier. “Juntas, a OPEX e a Peltier estão oferecendo uma solução avançada que rompe o paradigma tradicional, no qual o frio e a temperatura eram tratados como grandes restrições. Agora, os clientes podem otimizar operações, processos e espaço sem essas preocupações. Temos muito orgulho de firmar parceria com a OPEX para oferecer uma solução impactante a um desafio que há muito tempo afeta tantos setores.”

Sobre a OPEX® Corporation

A OPEX® Corporation é líder global em Automação de Próxima Geração, fornecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazéns, documentos e correspondências. Com sede em Moorestown, Nova Jersey — e unidades em Pennsauken (NJ), Plano (TX), França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Austrália — a OPEX conta com cerca de 1.600 colaboradores que continuamente reinventam e entregam soluções tecnológicas personalizadas e escaláveis para resolver os desafios de negócios atuais e futuros. Para mais informações, acesse opex.com.

Sobre a Peltier

A Peltier está redefinindo o setor de cadeia fria ao oferecer soluções ativas, conectadas e precisas, desenvolvidas para o futuro do comércio. A Modular Cold Chain (MC²) da Peltier é o primeiro ecossistema de refrigeração em estado sólido, escalável, do mundo. O Peltier ToteTM, modular e habilitado por IoT, implantado em diversos Peltier FrameworkTM(manual, automatizado e última milha), protege pontos críticos da cadeia fria com flexibilidade e inteligência. O Peltier CloudTMpermite o uso de IA física para aprimorar operações essenciais, oferecendo uma gestão energética antes impossível. A visão da Peltier é dominar a arte do frio para melhorar a forma como trabalhamos e vivemos. Para mais informações, acesse peltierpro.com.

