Estrela Lojas integra o Programa Auxílio Uniforme Escolar da Prefeitura de SP

A Estrela Lojas anuncia sua primeira participação no Programa Auxílio Uniforme Escolar, iniciativa da Prefeitura de São Paulo que garante o acesso de estudantes da Rede Municipal ao uniforme escolar. A partir de 2026, a rede passa a atuar como loja autorizada para a fabricação, venda e entrega dos uniformes, atendendo famílias de várias regiões da capital.

Diferente do modelo de kits prontos, a Estrela Lojas realiza a produção conforme a demanda, seguindo rigorosamente o editorial técnico definido pela Prefeitura. O responsável pode adquirir os itens de forma avulsa ou em conjunto, de acordo com a necessidade do aluno. Estão disponíveis camiseta, shorts de moletom, calça e blusa de frio - peças que compõem o uniforme oficial da Rede Municipal de Ensino de São Paulo.

“Participar do Programa Auxílio Uniforme Escolar pela primeira vez é um passo importante para a Estrela Lojas. Nosso compromisso é facilitar o acesso das famílias ao uniforme escolar, oferecendo peças produzidas dentro das especificações da Rede Municipal, com atendimento próximo, organizado e múltiplos canais de compra, tanto nas lojas físicas quanto no digital”, afirma João Victor Costa, Head de Compras da Estrela Lojas.

O pagamento pode ser feito por meio do benefício do Programa Auxílio Uniforme Escolar, acessado pelo aplicativo Kit Escolar DUEPAY, que funciona como uma carteira digital com crédito vinculado ao CPF do responsável legal e válido exclusivamente em lojas credenciadas. A Estrela Lojas também oferece a opção de compra avulsa, com formas de pagamento convencionais, como dinheiro, débito, crédito e Pix.

Para ampliar o acesso e facilitar a jornada das famílias, a Estrela Lojas disponibiliza atendimento presencial e digital. No site da marca Estrela Lojas, os uniformes ficam disponíveis para visualização e, após a escolha do modelo e tamanho, o cliente é direcionado para o WhatsApp, onde uma equipe especializada realiza o suporte personalizado, esclarece dúvidas, confirma disponibilidade e finaliza a venda.

Após a compra, o responsável pode optar pela retirada na loja mais próxima, com prazo de até quatro dias, ou pelo envio via frete, recebendo o uniforme em casa. Para a retirada, é necessário apresentar um documento de identificação (RG) da pessoa em cujo nome foi realizado o pedido - não é obrigatória a presença do aluno.

As compras realizadas com o benefício da Prefeitura ocorrem, em geral, entre os meses de janeiro e fevereiro, enquanto as aquisições por outros meios de pagamento podem ser feitas durante todo o ano.

Unidades da Estrela Lojas participantes do Programa Auxílio Uniforme Escolar 2026:

Av. Santa Catarina, nº 1.801 – Vila Mascote – São Paulo (SP)

Rua José Bocchiglieri, nº 80 – Jardim Rosalina – São Paulo (SP)

Av. Jabaquara, nº 2.578 – Mirandópolis – São Paulo (SP)

Av. Adolfo Pinheiro, nº 160 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Av. Santa Catarina, nº 1.783/1.785 – Vila Mascote – São Paulo (SP)

O atendimento para dúvidas sobre compra, retirada ou troca dos uniformes é realizado pelo WhatsApp (11) 99323-9065. Informações sobre horários de funcionamento das unidades estão disponíveis na Estrela Lojas.

Sobre a Estrela Lojas

A Estrela Lojas é uma rede varejista com atuação em São Paulo, reconhecida pela oferta de vestuário e confecção própria, com foco em qualidade, acessibilidade e atendimento personalizado. Com unidades estratégicas na capital e canais digitais integrados, a marca investe em soluções que aproximam o varejo das necessidades reais das famílias, aliando eficiência operacional, responsabilidade social e compromisso com a comunidade.