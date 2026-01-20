Prêmio estimula inovação nos cemitérios particulares

Nos últimos anos, o crescimento de cemitérios particulares tem elevado os patamares de qualidade e agregado democratização dos serviços funerários à população. Entre as iniciativas que estimulam a inovação e a melhoria no atendimento da população por esse segmento está o Prêmio Qualidade e Excelência da Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil (Acembra) e do Sindicato dos Cemitérios Particulares do Brasil (Sincep), que, em 2025, chegou à sua quinta edição. A iniciativa mostra que os cemitérios particulares têm evoluído na acessibilidade, na aplicação de novas tecnologias e ampliação de ações que visam acolhimento.

E neste âmbito, Minas Gerais tem se posicionado bem no setor e, entre os cases premiados no Estado, está o Bosque da Esperança que, com mais de 37 anos de atuação em Belo Horizonte, conquistou mais dois ouros no Prêmio Qualidade e Excelência da Acembra e do Sincep, pelo terceiro ano consecutivo. A distinção foi recebida nas categorias Qualidade e Excelência e Empresa Acolhedora durante a cerimônia de premiação realizada no Encontro Nacional Sincep, em Fortaleza (CE), entre os dias 2 e 5 de dezembro de 2025.

Com essa conquista, o Bosque da Esperança torna-se o único cemitério de Minas Gerais a alcançar essa marca em ambas as categorias, de forma simultânea e consecutiva, reforçando sua posição de liderança no setor funerário. Entre os critérios que garantiram o reconhecimento está um modelo de gestão maduro e coerente, estruturado em seis eixos fundamentais que redefinem a qualidade dos serviços do setor funerário. Na categoria Qualidade e Excelência, o Bosque se destaca por sua governança ambiental, social e corporativa (ASG), com iniciativas sustentáveis como a compostagem de resíduos orgânicos, coleta seletiva e preservação de áreas verdes protegidas. A organização institucional do Bosque vai além: incorpora código de ética, políticas claras, conformidade legal e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), demonstrando compromisso com a dignidade em todas as relações — com colaboradores, famílias e parceiros.

O investimento estruturado em liderança e desenvolvimento profissional foi outro critério que garantiu o reconhecimento ao cemitério mineiro. “O Bosque tem como premissa preparar continuamente sua equipe para lidar com a técnica e a dimensão humana, através de treinamentos especializados em acolhimento ao luto, operação de crematórios, segurança, conformidade e comunicação ética, para um atendimento mais sensível, empático e respeitoso”, afirma o diretor do Bosque da Esperança, Ricardo Ribeiro.

Inovação que acolhe

O terceiro ouro na categoria Empresa Acolhedora reconhece o projeto Flores para Eternizar Memórias, uma iniciativa de oficinas terapêuticas de arranjos florais criada em maio de 2024. O projeto utiliza flores como instrumento simbólico para que famílias em luto transformem sentimentos em homenagem, memória e afeto, em um espaço seguro e acolhedor.

Desde sua criação, as oficinas — realizadas em datas como Dia das Mães, Dia dos Pais e Finados — já acolheram uma média de 30 participantes por edição, totalizando quatro eventos principais. De acordo com Ribeiro, os resultados são especialmente significativos. “Os participantes do projeto costumam relatar alívio emocional, fortalecimento de vínculos familiares e ressignificação da dor. Muitos destacam ainda que a oficina marca positivamente seu processo de luto, transformando datas potencialmente dolorosas em momentos de conexão e amor”, conta.

Serviços profissionais e comunicação humanizada

O acolhimento do Bosque também se manifesta através de serviços que adotam novas tecnologias, como velório online e o Memorial Bosque, que permitem homenagens e despedidas mesmo à distância. O site institucional funciona como canal educativo sobre planejamento funerário, cremação, velórios e manutenção de jazigos, enquanto as mídias digitais compartilham conteúdos humanizados sobre o luto, memória e espiritualidade.

Enquanto alguns resultados são mensuráveis — redução de resíduos em aterros, volume de material reciclável, ampliação de áreas verdes preservadas —, o impacto mais profundo do Bosque está nas relações humanas. Famílias relatam segurança emocional e vínculo duradouro; colaboradores demonstram maior engajamento e senso de propósito; e a comunidade reconhece e valoriza esse cuidado e responsabilidade com a dor das pessoas. “Esse reconhecimento valida nosso compromisso com cada detalhe, mas sobretudo com a dignidade e o acolhimento em um momento muito sensível na vida das famílias”, destaca o diretor do Bosque da Esperança.