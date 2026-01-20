Após Novembro Azul, Medicina em Foco amplia saúde masculina

Após o Novembro Azul, o Instituto Medicina em Foco (IMF) mantém um circuito permanente de atendimento em sua unidade, localizada na Rua Frei Caneca, 1380, em São Paulo, com foco em agilizar e tornar mais acessível o cuidado do homem com a própria saúde. O modelo integra consulta com urologista, exames e liberação rápida de resultados no mesmo local.

A estrutura inclui a realização e entrega de exames laboratoriais, ultrassonografias, dosagem de PSA (antígeno prostático específico), avaliações hormonais e exames metabólicos, com resultados disponíveis em poucas horas, visando facilitar a continuidade do cuidado após a consulta.

Para Herval Penalva Gomes, médico urologista do IMF, a saúde masculina vai muito além do rastreamento do câncer de próstata. Segundo ele, temas como fertilidade, disfunção erétil, andropausa, obesidade e saúde mental fazem parte do acompanhamento regular do homem.

“Outros aspectos da saúde masculina merecem atenção contínua. Esse cuidado é um convite para que o homem passe a se cuidar de forma regular. Cuidar do corpo é importante, e cuidar da mente é igualmente essencial. Quando o cliente encontra praticidade e acolhimento, ele adere mais ao acompanhamento. Por isso, estruturamos esse modelo com o objetivo de tornar o cuidado realmente acessível”, afirma o especialista.

Saúde integral masculina

As informações da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde reforçam que os cuidados básicos com a saúde masculina incluem a verificação periódica da pressão arterial, hemograma completo, dosagem de glicemia e colesterol, testes de urina, atualização da carteira vacinal, monitoramento do perímetro abdominal e do Índice de Massa Corpórea (IMC).

O órgão também destaca a importância do exame da próstata, da realização de check-ups regulares com urologista em todas as faixas etárias e da atenção à saúde mental.

Dr. Matheus Groner, urologista e especialista em reprodução humana, explica que, a partir dos 40 anos, o acompanhamento da próstata, dos hormônios e da saúde metabólica é essencial, mas ressalta que a prevenção começa antes: “Colesterol, glicemia e fígado devem ser monitorados desde os 30, especialmente em quem tem histórico familiar ou estilo de vida mais sedentário”.

O IMF trabalha com o conceito de atenção integral, reunindo especialidades que se conectam, como urologia, endocrinologia, cardiologia, nutrição e exames, com o intuito de criar um cuidado contínuo e prático que configura um novo modelo de prevenção, direto, humano e resolutivo.

“A medicina preventiva começa com hábitos simples, mas contínuos. Uma alimentação equilibrada, sono de qualidade, abandono do cigarro, consumo moderado de álcool e prática regular de atividade física. A prevenção não tira tempo, ela dá mais tempo pra viver”, conclui o médico.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), divulgados pelo portal do Governo Federal, mostram que, em 2021, mais de 16 mil homens morreram em decorrência do câncer de próstata, uma média de 44 vidas perdidas por dia. Para o período de 2023 a 2025, o INCA projeta o surgimento de 71.730 novos casos anuais, equivalente a um risco estimado de 67,86 diagnósticos a cada 100 mil homens.

Atenção à Saúde LGBT+: cuidado especializado e contínuo

O IMF mantém uma linha de cuidado acolhedora e especializada em saúde LGBT+, integrada ao modelo permanente de atenção à saúde masculina. A clínica reúne urologistas em São Paulo com experiência nas diferentes vivências da saúde do homem, incluindo consulta qualificada, escuta ativa e condutas individualizadas.

Homens gays: urologia, andrologia e saúde sexual especializada

Dr. Marcelo Magalhães, urologista e andrologista em São Paulo, com atuação dedicada à saúde do homem gay, destaca que essa população ainda enfrenta barreiras para buscar atendimento urológico. Entre os principais fatores estão o medo de preconceito ou julgamento durante a consulta, a dificuldade de abordar práticas sexuais relevantes para a avaliação clínica e experiências negativas em ambientes médicos pouco preparados.

“A proposta do IMF é oferecer um cuidado técnico, ético e acolhedor, buscando assegurar que homens gays encontrem um espaço seguro para prevenção, diagnóstico e tratamento, desde a primeira consulta até o pós”, afirma

Homens trans: atenção integral e cuidado especializado

Dr. Paulo Barreto, urologista em São Paulo especializado em saúde trans e procedimentos de redesignação sexual, ressalta que homens trans enfrentam desafios adicionais no acesso ao cuidado urológico. Segundo ele, muitos evitam o acompanhamento por encontrarem ambientes não preparados, profissionais sem familiaridade com aspectos hormonais, cirúrgicos e metabólicos da transição, além do receio de desrespeito à identidade de gênero — fatores que podem atrasar diagnósticos importantes.

“Para suprir essas lacunas, o IMF estrutura fluxos exclusivos que garantem privacidade, linguagem adequada, sensibilidade e precisão técnica, da consulta aos exames”, comenta.

Sobre o Instituto Medicina em Foco

O Instituto Medicina em Foco tem como objetivo oferecer atendimento inclusivo e especializado para diferentes realidades da saúde masculina, conduzido por urologistas em São Paulo preparados para acolher cada perfil de paciente. A equipe possui formação sólida em saúde do homem gay, saúde trans e cuidados preventivos ao longo de todas as fases da vida e busca proporcionar um ambiente seguro, ético e livre de qualquer forma de constrangimento ou discriminação.

Além disso, a unidade conta com um circuito integrado que reúne consulta, exames e entrega de resultados no mesmo dia, facilitando o acesso e a continuidade do cuidado.

O Instituto Medicina em Foco possui uma equipe formada por urologistas entre os mais respeitados do Brasil, atuando com tecnologia, precisão diagnóstica e cuidado centrado no paciente:

Dr. Herval Penalva Gomes — especialista em câncer de próstata e saúde masculina em São Paulo;

Dr. Marcelo Magalhães — andrologista, referência em saúde do homem gay;

Dr. Matheus Ferreira Gröner — especialista em reprodução humana e fertilidade masculina;

Dr. Paulo Barreto — referência em saúde trans e procedimentos de redesignação sexual;

Dr. Rafael Rocha — especialista em saúde urológica pediátrica;

Dr. José Augusto — especialista em cirurgia robótica e procedimentos minimamente invasivos.