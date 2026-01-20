Hotel lança campanha de Carnaval “Unidos do Thermas”

O Thermas All Inclusive Resort Poços de Caldas, localizado na cidade de Poços de Caldas (MG), acaba de anunciar a campanha de vendas para o feriado de Carnaval 2026, que acontece entre 14 e 18 de fevereiro. A ação Unidos do Thermas contará com atrações exclusivas dentro do hotel, como atividades aquáticas, oficinas de dança e atividades para crianças. A unidade conta, ainda, com o Parque Temático Walter World e o Mini Zoo em seu complexo.

A campanha Unidos do Thermas faz parte de um movimento que visa reforçar algo que já faz parte do DNA do empreendimento, mas agora com ainda mais intenção: transformar o Carnaval em uma experiência de convivência real, onde todo mundo se sente parte do mesmo clima, do começo ao fim da estadia.

“O foco deixou de ser apenas ‘ter programação’ e passou a ser ‘criar conexão’ entre hóspedes, equipe e ambiente”, afirma Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra o Thermas All Inclusive Resort Poços de Caldas.

A iniciativa surge em um panorama em que a maioria dos brasileiros (63%) expressaram o desejo de viajar pelo próprio país no último verão, conforme dados de uma sondagem divulgada pelo Ministério do Turismo. Segundo a pesquisa, desenvolvida pela Nexus, apenas 35% dos brasileiros manifestaram a intenção de viajar para o exterior em uma eventual viagem premiada.

“O Carnaval é um dos períodos mais simbólicos do calendário turístico brasileiro, e ignorar esse potencial não faria sentido para um resort com o perfil do Thermas. Na minha visão, criar uma campanha dedicada ao Carnaval é uma forma de respeitar a relevância da data e dialogar diretamente com o desejo das famílias de viverem algo diferente nesse feriado”, articula Aly.

Para o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, do ponto de vista estratégico, a data comercial tem uma característica interessante: ela mistura lazer intenso com permanência prolongada. Ou seja, o hóspede não quer apenas descansar, mas também se entreter sem precisar sair do hotel.

“Vemos esse período como essencial para fortalecer marca, relacionamento e resultados. Não é só sobre vender diárias, mas sobre entregar uma experiência que fique na memória e influencie decisões futuras de viagem em família”, afirma o executivo.

Campanha foi pensada para atender diferentes perfis de hóspedes

A campanha Unidos do Thermas foca na diversidade da programação. “A ação pretende equilibrar atividades mais animadas com propostas que envolvem criatividade, movimento e convivência ao longo do dia”, explica Aly.

Ao longo do Carnaval, acontecem oficinas de ritmo e dança, oficinas manuais e diversas atividades pensadas para reunir a família, criando momentos de participação ativa, e não apenas de observação.

A campanha também prevê a realização de festas temáticas e música ao vivo, que entram como elementos que dão identidade ao clima carnavalesco. O complexo do Parque Temático Walter World conta com uma estrutura que inclui piscinas aquecidas internas e externas, saunas e quadras esportivas, que ampliam as possibilidades de lazer além da agenda oficial.

“Vejo o all inclusive como o fio condutor dessa experiência. Ter refeições e bebidas à vontade pode permitir que o hóspede transite livremente entre uma atividade e outra, aproveitando o Carnaval do seu jeito e sem preocupações”, relembra.

Ação terá programação especial para o público infantil

O cuidado com o público infantil aparece na diversidade das experiências pensadas para as crianças. Ao longo de até 14 horas diárias de recreação, os pequenos poderão participar de atividades criativas e lúdicas, além de brincadeiras aquáticas que aproveitam toda a estrutura do resort e mantêm o clima de diversão constante.

O público infantil terá acesso livre ao parque de diversões do complexo, a fim de ampliar as possibilidades de entretenimento e criar a sensação de férias completas, em que a criança pode alternar entre água, jogos, atrações e momentos de descanso.

“A segurança deve caminhar lado a lado com a diversão. Todas as atividades acontecem em ambientes controlados, com equipes treinadas e uma estrutura pensada para receber famílias, buscando garantir um Carnaval animado para as crianças e tranquilo para os pais”, esclarece o diretor.

De acordo com o representante da rede Nacional Inn, as expectativas do Thermas All Inclusive Resort Poços de Caldas para o Carnaval 2026 são positivas: “A campanha Unidos do Thermas deseja fortalecer o posicionamento do resort como destino completo, o que pode impactar a decisão de compra do hóspede que busca praticidade, conforto e entretenimento no mesmo lugar”.

