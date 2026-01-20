Fitness Brasil Expo 26 amplia área de feira e conteúdo

A Fitness Brasil Expo 2026, evento do setor de fitness, saúde e bem-estar realizado em São Paulo, anunciou a ampliação de sua área de feira e a confirmação de novos nomes para a programação de conteúdo da próxima edição. O encontro será realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2026, no Transamerica Expo Center, e contará com crescimento estrutural e expansão da agenda educacional em relação aos anos anteriores.

De acordo com informações divulgadas pela organização, o evento passará a ocupar aproximadamente 38 mil metros quadrados e terá sete plenárias dedicadas a cursos e conteúdos técnicos. A proposta é atender à demanda por qualificação profissional em um mercado que envolve, cada vez mais, gestão estruturada, base científica e atualização contínua de conhecimentos.

A programação anunciada reúne profissionais com atuação em gestão, ciência do exercício, biomecânica, fisiologia, marketing, arquitetura e legislação aplicada ao setor fitness. Segundo a organização, a curadoria foi desenhada para refletir diferentes dimensões da atividade física profissional, desde a administração de academias até a prática do treinamento baseado em evidências.

Keynotes e condução do evento

Entre os nomes já confirmados para a edição de 2026 estão os keynotes Gustavo Borges e Dado Schneider, que abordarão temas relacionados a liderança, comportamento, futuro do trabalho e transformações no mercado. A condução do evento ficará a cargo de Marcio Ballas, que atuará como mestre de cerimônias.

A organização também relembra que edições anteriores do evento já receberam palestrantes de diferentes áreas, como Bernardinho, Ricardo Amorim, além de João Branco e Lasaro do Carmo, Ex-CEO Grupo Silvio Santos, que participaram da edição realizada no ano anterior.

Conteúdos voltados à gestão e operação

No eixo de gestão e negócios, a programação inclui palestrantes com atuação em áreas complementares da cadeia fitness. Alessandro Mendes atua em iniciativas ligadas ao desenvolvimento humano e à gestão de equipes. Carlinhos California, CEO da Rede California e CMO da WOWLIFE, apresenta conteúdos relacionados a estratégias de crescimento e marketing aplicado ao setor.

Também integram esse bloco Felipe Bianchessi, diretor jurídico do Sindicato das Academias do Estado do Rio de Janeiro, com foco em aspectos regulatórios e jurídicos, e Luis Amoroso, arquiteto e consultor especializado em projetos para espaços fitness. A presença desses profissionais reflete a diversidade de competências envolvidas na operação e administração de empreendimentos do setor.

Abordagem técnica e científica no treinamento

A programação técnica da edição de 2026 inclui pesquisadores e docentes com atuação acadêmica e profissional na área de ciência do exercício. Entre os nomes anunciados estão André Albuquerque, fundador da Personal Trainer Academy; Dilmar Pinto Guedes Jr., professor e coordenador acadêmico; Jonato Prestes, pós-doutor pela Western Kentucky University; Rafael Soncin, doutor em biomecânica pela Universidade de São Paulo; e Walter Krause, responsável pelo grupo de pesquisa MORFOGEN.

Os temas abordados envolvem formação profissional, fisiologia aplicada ao treinamento, biomecânica, seleção de exercícios, genética, morfologia e processos relacionados à hipertrofia muscular. Esses assuntos acompanham a ampliação do uso de dados, evidências científicas e individualização de programas de treino no setor.

Estrutura e proposta da edição 2026

A ampliação da área física e do número de plenárias indica um aumento da estrutura do evento e da oferta de conteúdos educacionais. Segundo a organização, a edição de 2026 foi planejada para reunir diferentes perfis profissionais em uma programação integrada, voltada à atualização técnica e à troca de conhecimento entre gestores, professores, pesquisadores e operadores do mercado fitness.

A definição dos temas e palestrantes considera as múltiplas frentes que compõem o setor, incluindo prática profissional, gestão, legislação, ciência e planejamento de espaços voltados à atividade física e ao bem-estar.





Sobre a Fitness Brasil Expo

A Fitness Brasil Expo é um evento voltado aos setores de fitness, saúde e bem-estar, reunindo profissionais, empresas, especialistas e instituições ligadas à atividade física, gestão esportiva e educação profissional. A edição de 2026 acontece nos dias 27, 28 e 29 de agosto, em São Paulo, no Transamerica Expo Center.