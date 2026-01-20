Personalização antecipada de apartamentos reduz resíduos

A adoção de modelos de personalização de apartamentos ainda durante a fase de obra tem ganhado espaço no mercado imobiliário como alternativa para reduzir reformas após a entrega dos empreendimentos e a consequente geração de resíduos. A prática permite que compradores definam previamente acabamentos, revestimentos e itens internos, possibilitando que o imóvel seja entregue pronto para ocupação.

Ao concentrar as escolhas no período de construção, o modelo contribui para a diminuição do volume de entulho, do uso de caçambas e do descarte de materiais, além de reduzir a circulação de prestadores de serviço e o ruído típico de obras em condomínios recém-entregues. As definições são realizadas dentro do cronograma da obra, com acompanhamento técnico, respeitando normas de desempenho e exigências legais.

A iniciativa está sendo adotada pela NLS Incorp, incorporadora com atuação preferencial em Alphaville e região, que estruturou o serviço, batizado como Personaliza, como parte de seu processo de entrega dos empreendimentos. Segundo a arquiteta Vitória Machado Storto, responsável pela operação, a proposta é tornar o processo mais simples para o comprador. “A ideia é permitir que o cliente receba o apartamento com soluções alinhadas às suas preferências, sem passar pelo desgaste de uma reforma após a entrega. A plataforma permite acompanhar as escolhas e visualizar o resultado final”, afirma Vitória.

Segundo estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Payeras, 2005), "a personalização de apartamentos sem planejamento prévio resulta no descarte de materiais novos durante a obra, indicando que a antecipação das decisões de projeto é fundamental para reduzir a geração de resíduos”, aponta Daniela Rodrigues Payeras, autora do levantamento.

Outro impacto observado é a redução do chamado “pós-obra”, fase tradicionalmente marcada por reformas simultâneas em diversas unidades, o que costuma gerar transtornos aos primeiros moradores. Com a personalização antecipada, as unidades são entregues em condições de uso imediato, contribuindo para maior organização e previsibilidade no processo de ocupação dos empreendimentos.

Alguns elementos permanecem inalteráveis, como plantas previamente definidas, alvenarias estruturais e pontos elétricos e hidráulicos, por atenderem requisitos técnicos e regulatórios.