Estudo revela gargalos de gestão e os setores mais vulneráveis do Sul do Brasil

Um estudo recente conduzido pela Safegold com 300 empresas de médio e grande porte da Região Sul do Brasil revela um panorama preocupante sobre a base decisória das companhias: 75% dos empresários não têm clareza sobre seus próprios números financeiros e operacionais. O dado sintetiza uma das maiores barreiras enfrentadas por empresas que desejam crescer com consistência, mas esbarram na ausência de diagnóstico preciso e visão estratégica.

A pesquisa foi realizada com empresas que passaram pelo Overview Empresarial, ferramenta criada pela Safegold para mapear riscos, identificar gargalos e indicar, com base técnica, os caminhos mais viáveis de reestruturação ou aceleração. Segundo o levantamento, 74% dos empresários não fazem a precificação adequadamente, ignorando créditos tributários, custo do produto e margem desejada; e mais de 63% não sabem a taxa efetiva dos juros que pagam, se surpreendendo ao descobrir que sempre são muito superiores aquelas que haviam sido acordadas com as instituições financeiras.

“Boa parte dos gestores acredita que tem domínio sobre suas finanças, mas o que vemos é que, na prática, muitos operam no escuro, com distorções relevantes nos principais números”, observa Ezequiel Wilbert, sócio-fundador da Safegold.

Os dados mostram ainda que 62% dos empresários não fazem revisões anuais para redução de custo e 52% operam suas empresas sem uma diretriz orçamentária, o que equivale a dirigir um veículo sem mapa, sem saber para onde está indo.

“Em 100% dos overviews realizados, identificamos oportunidades de melhoria de margem, redução de custo e redução de desperdícios. Sem esta análise, não há clareza. E sem clareza, não há estratégia possível que se sustente”, declara Ezequiel Wilbert, sócio da Safegold.

Setor industrial aparece como o mais vulnerável em gestão e finanças

O setor industrial lidera o ranking de empresas com maiores problemas estruturais. Ele representa 65% da amostra total e foi apontado como o segmento com maior grau de desorganização financeira e ausência de indicadores confiáveis. Cerca de 50% dessas empresas apresentaram falhas críticas na precificação e controle de margens, além de 45% com baixa visibilidade sobre o custo real da operação - fatores que comprometem diretamente a rentabilidade e o planejamento.

Na sequência, transporte e logística (15%) apresentou desafios relacionados ao descontrole financeiro, informalidade na governança e dificuldades de estruturação — especialmente entre empresas familiares que cresceram sem um redesenho gerencial. “Tínhamos perdido o controle financeiro. Depois do Overview, tivemos uma base muito melhor. Agora parece que tudo pode virar”, declara Thiago Rafael, J. Lima Transportes.

O agronegócio (10%) demonstrou fragilidade, especialmente em sucessão familiar, concentração de decisões em poucas pessoas e falta de processos estruturados. “A Safegold chegou em 2018 na fazenda e nos ajudou muito a implantar uma governança. Hoje, tomamos decisões estratégicas com muito mais segurança”, comenta Filipe Virmond Demario, da Caluba Sementes.

No segmento de varejo e atacado (5%), os maiores gargalos estão ligados à falta de planejamento estratégico e padronização de processos, com impacto direto na escalabilidade.

O relatório aponta que redes com múltiplas unidades ou canais de venda tendem a sofrer com falta de controle centralizado e baixa visão de longo prazo. Outros setores analisados como energia, tecnologia, educação e serviços profissionais representaram os 5% restantes da amostra. Embora os impactos se manifestem de formas distintas, a raiz das fragilidades está relacionada à inexistência de métricas robustas, processos claros e avaliações estratégicas periódicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A versão integral do estudo encontra-se disponível no portal Capital Econômico.