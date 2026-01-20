BIC Kids apresenta novas linhas de lápis de cor em ativação

A volta às aulas de 2026 marca o início de uma ativação itinerante da BIC Kids voltada à apresentação de seus novos lançamentos. A ação utiliza o Ônibus Escolar Inflável, uma tenda temática inspirada no modelo tradicional de transporte escolar, criada para receber crianças e famílias em um ambiente dedicado à experimentação e ao contato com os produtos da marca.

Segundo Rodrigo Iasi, diretor de marketing da BIC Brasil e Argentina, a iniciativa foi estruturada para apresentar os lançamentos por meio de experiências práticas, permitindo que o público infantil conheça os produtos em um ambiente interativo. A ativação foi organizada como um percurso com três estações, cada uma dedicada à apresentação de um item do portfólio BIC Kids.

A ação apresenta duas novas coleções de lápis de cor. A primeira é a linha BIC Kids Tons de Pele, desenvolvida com o objetivo de ampliar as possibilidades de representação nos desenhos infantis. A coleção está disponível em duas versões: um conjunto com 12 tons de pele e outro no formato 12+3, que reúne cores tradicionais acompanhadas de três tonalidades adicionais. A segunda novidade é a linha BIC Kids Cores Pastel, composta por seis lápis em tons suaves, voltados a criações que exigem traços mais delicados.

De acordo com Rodrigo Iasi, os lançamentos integram a estratégia da marca para períodos relevantes do calendário de consumo, como a Volta às Aulas e o Dia das Crianças. A proposta da ativação é criar um ambiente que favoreça a experimentação dos produtos e estimule a criatividade das crianças de forma acessível e contextualizada.

A ativação já passou por Salvador e Recife e seguirá para Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, levando a experiência da BIC Kids a diferentes regiões do país. As datas confirmadas incluem Salvador, nos dias 10 e 11 de janeiro, Recife, nos dias 17 e 18 de janeiro, e Fortaleza, nos dias 24 e 25 de janeiro, no Parque do Cocó. Nas demais cidades, os locais de realização ainda serão divulgados. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da marca.

Serviço — “BIC Kids: Ônibus Escolar Inflável”

Nordeste

10 e 11/01: Salvador – Parque da Cidade

17 e 18/01: Recife – Parque Dona Lindu

24 e 25/01: Fortaleza – Parque do Cocó

Sudeste

31/01 e 01/02: Rio de Janeiro

07 e 08/02: São Paulo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sul

21 e 22/02: Curitiba

28/02 e 01/03: Porto Alegre