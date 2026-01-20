Inhotim projeta Minas Gerais no cenário internacional

Considerado um dos maiores museus a céu aberto do mundo, Inhotim, em Brumadinho (MG) combina arte contemporânea com a natureza. Com cerca de 140 hectares, ele é único por sua fusão de acervos artísticos de escala internacional com uma das maiores coleções botânicas mundiais, oferecendo uma experiência imersiva. Inserido em uma área privilegiada de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, o destino figurou na lista dos 52 lugares para conhecer em 2026, do jornal americano The New York Times, como o único representante brasileiro no ranking.

O reconhecimento internacional reforça o potencial do destino para diferentes perfis de viajantes, segundo Júnior Lins, Diretor Executivo do Clube Bancorbrás. “Inhotim proporciona uma experiência que integra cultura, natureza e tempo de permanência qualificado”, afirma. “O interesse crescente por turismo cultural e de natureza tem ampliado a busca por destinos que ofereçam vivências integradas”. O acervo reúne cerca de 1.862 obras de mais de 280 artistas, de 43 países, distribuídas em galerias e espaços ao ar livre. O complexo abriga ainda um Jardim Botânico com mais de 4,3 mil espécies raras, provenientes de diferentes continentes.

Porta de entrada para Inhotim, Belo Horizonte se consolida como base estratégica para quem visita o museu, devido à proximidade e à infraestrutura turística da capital mineira. Reconhecida pela cena cultural diversa, a cidade reúne pontos turísticos como o Conjunto Moderno da Pampulha, a Praça da Liberdade, o Mercado Central e outros, além de uma agenda constante de eventos artísticos. A culinária, um dos principais atrativos locais, inclui desde a cozinha tradicional mineira até restaurantes contemporâneos, além de mercados e bares que integram o cotidiano urbano e reforçam a identidade cultural do destino.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Diretor destaca que, para os clientes do Clube Bancorbrás, é uma oportunidade de utilizar as diárias em Belo Horizonte e na região metropolitana. “E assim explorar o museu de Inhotim com tranquilidade e planejando o roteiro de forma mais completa”, afirma o executivo. “A capital oferece opções de hospedagem, mobilidade e serviços que permitem ao viajante organizar a visita com mais conforto, e aproveitar experiências culturais e gastronômicas”.