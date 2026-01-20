DEV10 amplia presença em SC e mira interior da região Sul

A DEV10, plataforma especializada em soluções para o setor de foodservice e que comporta as ferramentas Pedidos10, Comanda10, Entregas10 e Eventos10, tem registrado avanços significativos em Santa Catarina, buscando consolidar sua presença no estado e traçando planos para expandir sua atuação para as demais localidades da região. A estratégia da empresa tem como foco a interiorização, apostando em modelos de franquia com forte vínculo local.



De acordo com Deivid Sant’ana, CEO da plataforma, o crescimento da empresa no Sul do Brasil tem superado as projeções iniciais. “O desenvolvimento constante está concretizando nossas projeções muito rapidamente. Além disso, estamos conseguindo buscar mais franqueados e revendedores, fazendo com que nossos serviços cheguem a mais lugares do país”, afirma.



A experiência catarinense tem servido como modelo para a expansão da marca em outras localidades. Sant’ana destaca que o ticket médio na região é o dobro de outras áreas atendidas pela empresa, o que reforça o potencial do estado. “Santa Catarina nos mostrou que funciona, e Jacundá (PA) provou que a dinâmica é replicável em outras regiões. Ter capilaridade é a estratégia que utilizamos”, explica.



A interiorização dos serviços tem se mostrado uma oportunidade estratégica para a empresa, que aposta na atuação de empreendedores locais como diferencial competitivo.

“O maior desafio é encontrar quem está na ponta, alguém que viva na região e use esse fator para atender os estabelecimentos e manter o relacionamento mais próximo”, pontua o CEO. Ele acrescenta que o modelo oferece margem de lucro e suporte contínuo por parte da empresa.



Ele ressalta ainda que, em São Joaquim, na Serra Catarinense, a chegada da Pedidos10 em março de 2024 marcou o início de uma operação que rapidamente conquistou espaço entre consumidores e restaurantes.

A franqueada Karine Israel Waltrick, por exemplo, já acumula prêmios de desempenho, impulsionada pelo relacionamento próximo com os parceiros comerciais e pela oferta de vantagens competitivas, como promoções sazonais e suporte personalizado.



Waltrick atribui o resultado à estratégia de regionalização. “O franqueado é um empreendedor da própria cidade, que conhece a cultura, os eventos e até as particularidades gastronômicas da região. Isso permite criar campanhas e parcerias que fazem sentido para aquele público, fortalecendo o vínculo com os consumidores e gerando resultados consistentes”, contextualiza.



O cenário favorável em Santa Catarina é reforçado por dados do setor. Um levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), divulgado pelo portal ND Mais, aponta que o mercado de franquias cresceu 19,1% em 2024 no estado, com faturamento superior a R$ 13,7 bilhões no acumulado anual.

Já a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviço anunciou que a economia catarinense registrou crescimento de 4,7% no mesmo período, superando os 3,8% de 2023.



Para Sant’ana, o comportamento do consumidor catarinense tem sido determinante para o avanço das plataformas de delivery nos últimos anos. “Após a pandemia, os serviços de entrega vieram para ficar. Já é um hábito entre os consumidores catarinenses o uso destes aplicativos”, observa.



O executivo também projeta um futuro promissor para a marca, com foco no amadurecimento sustentável e fortalecimento das operações já existentes.

“Nosso objetivo é continuar expandindo para novas regiões, consolidando as que já atuamos e crescendo com consistência e força. Não queremos abrir uma cidade apenas por abrir, mas estar intimamente ligados a cada lugar onde encontramos um empreendedor disposto a vestir nossa camisa e defender esse desenvolvimento”, reitera.



Além da expansão comercial, o CEO destaca o papel da tecnologia como agente de transformação no setor de alimentação. “Buscamos gerar oportunidades para empreendedores locais e fortalecer o comércio das cidades onde atuamos. Acreditamos que a tecnologia é um meio de aproximar pessoas, negócios e consumidores, criando um ecossistema sustentável e de impacto positivo em cada região. Esse é o nosso maior diferencial”, conclui.



