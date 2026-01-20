Pesquisa indica: 80% das compras ainda vêm de lojas físicas

A Kyndryl, provedora global de serviços empresariais da IBM, divulgou o recorte de Varejo do Kyndryl Readiness Report. O estudo, que reúne insights de 3.700 executivos em 21 países, indica que o varejo presencial segue forte em todo o mundo.

Mesmo frente a desafios como formas de usar tecnologias como nuvem, inteligência artificial e automação, 80% do consumo ainda vêm de lojas físicas, com 20% das vendas globais ficando com o e-commerce.

“Esta pesquisa reflete, mais do que nunca, a necessidade de lojistas e empresários investirem na omnicanalidade, que oferece a possibilidade de atender o consumidor em diversas frentes”, explica Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls, que faz a concepção e gestão de strip malls.

O estudo indica, ainda, que 48% dos líderes fizeram upgrades de TI no último ano, mas muitos ainda enfrentam dúvidas técnicas, o que limita a transformação digital no varejo.

“Algo que temos observado em nossos empreendimentos é que muitos empresários ainda não aproveitam todo o potencial de seus sistemas omnicanal, fazendo com que o negócio opere de maneira fragmentada”, completa Mario Thurler, sócio da MEC Malls.

Os strip malls, também chamados de centros comerciais de proximidade, são espaços que geralmente abrigam a estratégia omnicanal do varejo, uma vez que podem funcionar como ponto de coleta ou espaço presencial de um negócio online.

O estudo da Kyndryl revela, ainda, que tecnologias como IA, nuvem e automação podem redefinir o varejo, fazendo com que as operações sejam mais ágeis, integradas e resilientes.

“O que muitos lojistas fazem é usar o strip mall, que é mais econômico do que o shopping center e mais seguro do que uma loja de rua, como ponto de contato presencial com o cliente que ele atraiu com seu site ou e-commerce”, completa Saad, que também é presidente do conselho da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls).

Mais insights foram levantados na National Retail Federation (NRF) 2026, que é o principal evento de varejo mundial, realizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Neste ano, o encontro também discutiu a importância da integração de canais no varejo, mesmo com a prevalência da venda física.

Um dos painéis indicou que o diferencial competitivo está na integração entre ativos, dados, logística, conteúdo, mídia e comunidade, fazendo com que tudo funcione como um único sistema.



“A NRF, que é realizada todos os anos, é um excelente termômetro sobre o que funciona e o que é tendência no universo do varejo, especialmente nos strip malls. Percebemos que a relação próxima com o cliente, como acontece nos strip malls, ficou cada vez mais valiosa”, completa Mario Thurler.