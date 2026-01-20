Ergonomia pode elevar em até 18% a produtividade no trabalho

A ergonomia tem sido apontada como um fator que influencia diretamente a produtividade no ambiente corporativo, com evidências de impacto mensurável em contextos de escritório. Ajustes como o posicionamento adequado de monitores, a organização das estações de trabalho e o uso de suportes ergonômicos integram práticas voltadas à redução de desconfortos físicos e à melhoria do desempenho profissional.

Um estudo publicado no Journal of Occupational and Environmental Medicine identificou que intervenções ergonômicas podem elevar a produtividade de trabalhadores de escritório entre 12% e 18%, ao reduzir distrações associadas a dores musculoesqueléticas e melhorar a eficiência na execução das tarefas.

A adoção de princípios ergonômicos também está relacionada à redução de problemas de saúde ocupacional que geram afastamentos e custos para as empresas. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta que distúrbios musculoesqueléticos estão entre as principais causas de faltas recorrentes ao trabalho em atividades administrativas e que melhorias ergonômicas contribuem para a diminuição desses afastamentos e para ganhos de eficiência operacional.

No Brasil, a Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece que as condições de trabalho devem ser adaptadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores, com foco no conforto, na segurança e no desempenho eficiente das atividades. A diretriz reforça a importância do posicionamento adequado de equipamentos e mobiliário como medida preventiva contra sobrecargas físicas e perdas de rendimento.

Diante desse cenário, empresas costumam planejar a compra de itens ergonômicos visando à padronização das estações de trabalho e previsibilidade de custos, especialmente em projetos de expansão ou modernização de escritórios. Nesse cenário, a Mixtou oferece uma plataforma que atende demandas corporativas por produtos voltados à ergonomia no ambiente de trabalho, incluindo suportes para notebooks e monitores e outros equipamentos que ajudam a alinhar postura e organização do espaço.

Segundo César Soares, gerente de e-commerce da Mixtou, “a padronização dos postos de trabalho e o planejamento das compras contribuem para ambientes mais organizados e funcionais. Quando as estações estão adequadas aos princípios ergonômicos, há reflexos no conforto dos profissionais, na redução de afastamentos e na eficiência das rotinas no escritório”.

Com base em evidências apresentadas por estudos internacionais e diretrizes regulatórias, a ergonomia se consolida como um elemento relevante na gestão do ambiente corporativo, ao associar bem-estar físico, redução de riscos ocupacionais e potencial aumento da produtividade no trabalho diário.