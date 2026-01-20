A Esmark amplia o compromisso global com o esporte ao patrocinar a equipe profissional de hóquei da Eslováquia

A Esmark Sports Management and Entertainment, subsidiária integral da Esmark Inc., anunciou hoje que é patrocinadora e co-proprietária de uma equipe profissional de hóquei recém-criada em Košice, na Eslováquia. Essa parceria reforça o compromisso da Esmark em apoiar o desenvolvimento esportivo e fortalecer os laços comunitários por meio do poder unificador do esporte.

A equipe Hockey Club Esmark Košice iniciou sua participação na divisão 2HL do hóquei profissional no gelo da Eslováquia na temporada 2025–2026. O elenco conta com jogadores de Košice que vinham competindo por clubes em diferentes regiões do país.

“A criação deste time é mais do que apenas hóquei. Trata-se de orgulho, oportunidade e de dar ao povo de Košice um time próprio para torcer”, afirmou Richard E. Bouchard, presidente da Esmark Sports Management and Entertainment. “Temos orgulho de ajudar a trazer atletas talentosos de volta para casa para representar sua cidade e de criar uma base que inspire a próxima geração de jogadores.”

Jergus Spodniak, fundador, co-proprietário e goleiro da equipe, idealizou a formação de um time que unisse talentos locais residentes em Košice, mas que anteriormente não tinham a oportunidade de representar sua cidade natal no cenário profissional. Segundo Spodniak, o patrocínio da Esmark garante a estabilidade financeira e os recursos profissionais necessários para que a equipe se estabeleça no cenário do hóquei eslovaco. Além do apoio financeiro imediato, a parceria reflete uma visão de longo prazo voltadaàconstrução de uma equipe competitiva e de uma instituição comunitária duradoura.

“A equipe HK Esmark Košice não apenas dará aos atletas a oportunidade de vestir as cores de sua cidade natal, como também oferecerá aos torcedores um time que represente de forma autêntica o orgulho e o espírito de sua comunidade”, disse Spodniak.

Ao se unir ao Hockey Club Esmark Košice, a Esmark dá continuidade ao seu histórico consolidado no desenvolvimento esportivo. A empresa tornou-se acionista majoritária do Johnstown Tomahawks, da North American Hockey League (NAHL), em 2012, e desempenhou um papel fundamental na orientação do crescimento e do sucesso da equipe. Sob a liderança de Bouchard e da Esmark, os Tomahawks não apenas prosperaram no gelo, como também se tornaram um pilar do engajamento comunitário e do desenvolvimento do hóquei juvenil.

“Jim [James Bouchard] e a Esmark demonstraram uma capacidade excepcional de construir um programa competitivo, sustentável e focado na comunidade”, afirmou Mark Frankenfeld, comissário da NAHL. “O trabalho deles com o Johnstown Tomahawks teve um impacto duradouro na liga, na comunidade e no crescimento do esporte, e fico entusiasmado em ver essa mesma paixão e compromisso sendo levados ao Hockey Club Esmark Košice.”

“A Esmark e a família Bouchard têm um histórico comprovado de investimento no esporte e de fortalecimento das comunidades. Desde o trabalho com o FC Pittsburgh até o Esmark Stars e muito mais, eles não investem apenas financeiramente, mas também com coração e comprometimento. É realmente algo especial de se ver e de fazer parte”, disse Mario Lemieux, membro do Hall da Fama da National Hockey League (NHL), ex-proprietário do Pittsburgh Penguins e amplamente considerado um dos maiores jogadores de hóquei de todos os tempos.

Desde sua fundação em 2003, a Esmark Inc. mantém uma longa trajetória de dedicação ao avanço esportivo. Jim Bouchard foi anteriormente co-proprietário do Johnstown Tomahawks, e a empresa hoje representa mais de 2.000 atletas estudantes, incluindo aqueles vinculados ao Esmark Stars, Esmark All-Americans, Quaker Valley Hockey, FC Pittsburgh e Esmark Youth Development.

Sobre a Esmark, Inc.

A Esmark, Inc. é uma empresa familiar diversificada, de capital fechado, com um portfólio de negócios industriais com fortes raízes na indústria siderúrgica. Ao longo dos anos, a Esmark diversificou seus interesses e operações em diversas empresas atuantes nos setores industrial e de commodities. A Esmark (antiga empresa de capital aberto listada na NASDAQ: ESMK) concentra-se em vários setores estratégicos, incluindo serviços siderúrgicos, exploração de petróleo e gás, aviação, mercado imobiliário, serviços profissionais, tecnologia e desenvolvimento esportivo juvenil. A empresa também atua de forma ativa como cidadã corporativa nas comunidades que atende, tendo destinado mais de US$ 10 milhões em apoio filantrópico a diversos programas humanitários, educacionais, de bem-estar familiar e de esportes juvenis na Pensilvânia (EUA) e internacionalmente. www.esmark.com

