CEO da Coventry, Reid Buerger, Homenageado pela Finseca com o ID Twenty de 2025 na NAILBA 44

FORT WASHINGTON, Pensilvânia, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida, anunciou hoje que seu CEO Reid Buerger foi homenageado pela Finseca com o Prêmio ID Twenty de 2025. O prêmio foi entregue na NAILBA 44 que homenageou os principais inovadores e líderes do setor em distribuição independente.

Todos os anos o Prêmio ID Twenty da Finseca destaca vinte profissionais cujas conquistas promovem materialmente a comunidade de seguros. O reconhecimento é considerado uma das distinções mais significativas no campo, reservado para quem causa impacto mensurável em toda a distribuição, desenvolvimento de produtos e resultados do cliente.

A seleção de Buerger reflete sua liderança contínua na formação de mercados modernos de longevidade e seguro de vida, bem como o trabalho contínuo da Coventry para expandir o acesso, a oportunidade e o valor do mercado secundário em todo o ecossistema de distribuição independente.

“Esse reconhecimento reflete o trabalho que nossa equipe da Coventry continua fazendo para expandir o mercado secundário de seguros de vida”, disse Reid Buerger, CEO da Coventry. “A distribuição independente tem um papel importante para ajudar os segurados a entender suas opções, e continuamos focados na criação de estruturas de mercado que apoiem a escolha, o valor e os resultados a longo prazo.”

Sobre a Coventry

A Coventry é líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida. Há mais de 20 anos, impulsionamos o setor e expandimos as oportunidades para os segurados de vida. A profunda experiência da Coventry, juntamente com um determinado compromisso com os direitos do consumidor faz da Coventry a clara líder de mercado, uma posição que usamos para elevar os padrões da indústria e expandir a escolha do consumidor. Até o momento, entregamos mais de US $6 bilhões a segurados que não precisam mais de suas apólices. Para mais informações sobre a Coventry, visite Coventry.com.

