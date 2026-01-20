CAS IP Finder amplia acesso à pesquisa de propriedade intelectual em todas as organizações

A CAS, divisão da American Chemical Society especializada em gestão do conhecimento científico, anuncia a funcionalidade completa do CAS IP Finder™, agora com tecnologia STN™. Os clientes do CAS STNext® podem acessar a solução completa de busca de propriedade intelectual, abrangendo todos os métodos de busca, coleções de conteúdo expandidas e ferramentas avançadas de análise.

O volume de patentes continua crescendo e as disciplinas científicas estão cada vez mais interligadas, ao tornar a pesquisa em propriedade intelectual mais complexa e aumentar o risco de não se identificar o estado da técnica. Tradicionalmente, as organizações tinham que escolher entre capacitar pesquisadores especializados com ferramentas abrangentes ou fornecer recursos limitados a equipes mais amplas. O CAS IP Finder elimina este dilema, ao proporcionar pontos de acesso flexíveis que conectam usuários de todos os níveis de experiência a conteúdo selecionado e ferramentas de busca precisas.

"À medida que os dados científicos e de patentes se tornam mais complexos, as organizações precisam de soluções de busca de propriedade intelectual que possibilitem o acesso a todas as equipes", disse Manuel Guzman, Presidente da CAS. "O CAS IP Finder permite uma participação mais ampla na pesquisa de propriedade intelectual, mantendo a profundidade e a precisão exigidas pelo trabalho complexo com patentes, o que permite decisões mais rápidas e baseadas em evidências."

Acesso facilitado a bases de dados abrangentes sem sacrificar a precisão

O CAS IP Finder mantém acesso a mais de 100 bases de dados de literatura científica, de patentes e não patenteada, que têm sido a base da STN por décadas. Agora, os usuários podem pesquisar este amplo volume de dados sem conhecimento de linha de comando, preservando a precisão exigida pelos profissionais de propriedade intelectual. Os novos recursos incluem:

Um gerador de consultas intuitivo que permite buscas de alta qualidade sem as curvas de aprendizagem tradicionais.

Busca exploratória proprietária aperfeiçoada por IA que analisa textos com uso de aprendizagem automática e processamento de linguagem natural.

Conteúdo expandido sobre ciências da vida, incorporado especificamente para ajudar profissionais de propriedade intelectual a encontrar informações cruciais em conjuntos de dados complexos.

Ferramentas de visualização interativas para explorar padrões em grandes conjuntos de dados.

Melhores funcionalidades de geração de relatórios com opções personalizáveis ??de destaque de palavras-chave e formatação.

Entre estes recursos, a busca exploratória proprietária se destaca como um avanço único na pesquisa de propriedade intelectual, analisando o texto inserido para identificar patentes pertinentes e documentos não patenteados, que detectem termos-chave e sugiram refinamentos que aprimorem a relevância sem exigir conhecimento especializado de sintaxe. Os examinadores de patentes adotaram este enfoque, pois oferece informações antes indisponíveis mediante buscas convencionais.

"O desafio era manter a precisão e a profundidade do CAS STNext, ao eliminar a barreira tradicional da linha de comando", disse Tim Wahlberg, Diretor de Produtos da CAS. "Nossa busca exploratória proprietária utiliza aprendizagem automática treinado na Coleção de Conteúdo CAS para fornecer informações nas quais os examinadores de patentes agora confiam. Tornamos a pesquisa complexa de propriedade intelectual acessível sem comprometer a precisão."

A solução também aborda necessidades específicas em pesquisa farmacêutica e biotecnológica. O arquivo de bioatividade da CAS, elaborado por cientistas da CAS, proporciona relações estrutura-atividade normalizadas, ADME e dados de toxicidade estruturados especificamente para dar suporte a fluxos de trabalho de pesquisa de patentes. Esta abordagem direcionada ajuda os pesquisadores a identificar informações essenciais que seriam difíceis de localizar através de métodos convencionais, que reduzem o risco na descoberta e no desenvolvimento de medicamentos.

Para mais informações, acesse CAS IP Finder, com tecnologia STN | CAS.

Sobre a CAS

A CAS conecta o conhecimento científico mundial para acelerar descobertas que melhoram vidas. Capacitamos inovadores internacionais a navegar com eficiência no complexo cenário de dados atual e tomar decisões confiantes em cada fase da jornada de inovação. Como especialistas em gestão do conhecimento científico, nossa equipe cria a maior coleção confiável de dados científicos com verificação humana do mundo e oferece soluções, serviços e experiência essenciais em informação. Cientistas, profissionais de patentes e líderes empresariais de vários setores contam com a CAS para ajudá-los a descobrir oportunidades, mitigar riscos e acessar o conhecimento compartilhado, para que possam transformar inspiração em inovação com mais rapidez. A CAS é uma divisão da American Chemical Society. Conecte-se conosco em cas.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260120353257/pt/

Joe Singh

Gerente Sênior de Comunicações

CAS

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bsingh2@cas.org