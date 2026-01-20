Inteligência artificial acelera a adoção de nuvem corporativa no Brasil

As empresas brasileiras estão expandindo rapidamente o uso de plataformas em nuvemàmedida que integram inteligência artificial generativa às operações, proporcionando maior produtividade, receita e eficiência operacional, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Multi Public Cloud Services 2025 para o Brasil revela que a adoção da IA ??de última geração está impulsionando o consumo de nuvem corporativa em diversos setores, reforçando o papel das plataformas de nuvem pública como infraestrutura para cargas de trabalho com uso intensivo de dados e análises avançadas. As empresas relatam que suas implementações de IA deixaram de ser experimentais e passaram a estar integradas às operações de negócios para aprimorar a experiência do cliente, a produtividade da força de trabalho e o desenvolvimento de produtos. Essas atividades estão impulsionando a expansão sustentada da nuvem, ao mesmo tempo que elevam a governança financeira, a modernização de aplicativos e a resiliência operacional como prioridades estratégicas.

“As empresas brasileiras estão passando decisivamente da exploração da IA ??para a execução em escala empresarial”, disse Anay Nawathe, líder de entrega em nuvem da ISG para as Américas. “As organizações buscam resultados mensuráveis ??com os benefícios da IA ??por meio da modernização, alinhando os investimentos em tecnologia ao desempenho dos negócios. Com esse esforço, o gerenciamento disciplinado da nuvem está se tornando uma prioridade ainda maior.”

Os resultados concretos da expansão da adoção da IA generativa (GenAI) estão levando as organizações a tratar o investimento em IA como um imperativo estratégico, afirma o relatório. As empresas aplicam a GenAIàautomação do atendimento ao cliente,àgestão do conhecimento eàanálise de dados não estruturados, entre outras funções, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e operações mais ágeis. Os setores que estão adotando a IA de forma acelerada incluem serviços financeiros, saúde, serviços jurídicos e manufatura.

O crescimento das cargas de trabalho de IA de ponta está aumentando os gastos com nuvem em muitas organizações brasileiras, elevando a importância da governança de custos, afirma a ISG. Organizações brasileiras estão integrando práticas de FinOps para equilibrar inovação com disciplina financeiraàmedida que o consumo de nuvem se expande. Avaliações de FinOps normalmente reduzem os gastos com nuvem em 25 por cento a 30 por cento. Os esforços de redução de custos inicialmente se concentram na otimização de licenças e na redução do desperdício de recursos, seguidos por mudanças arquitetônicas.

Segundo o relatório, a GenAI está ajudando empresas brasileiras a modernizar aplicativos com mais rapidez e menos riscos. As organizações estão desvinculando aplicativos legados e integrando APIs e microsserviços com serviços nativos da nuvem, obtendo maior flexibilidade. As estratégias multicloud estão se expandindoàmedida que as empresas priorizam a resiliência e a superação da dependência de fornecedores, enquanto continuam migrações em larga escala para plataformas de nuvem pública. Edge computing e as arquiteturas serverless estão ganhando força para suportar analytics de baixa latência e cargas de trabalho escaláveis.

“As empresas no Brasil estão modernizando suas implementações em nuvem com foco no controle financeiro e na resiliência operacional”, disse Pedro L. Bicudo Maschio, autor principal do relatório. “Os fornecedores de serviços em nuvem desempenham um papel fundamental no apoioàadoção da GenAI,àmodernização de aplicativos e a práticas eficazes de FinOps em escala empresarial.”

O relatório também explora outras tendências que moldam o mercado de nuvem brasileiro, incluindo a crescente urgência das migrações para o SAP S/4HANA e a atenção cada vez maioràsustentabilidade dentro das estratégias de infraestrutura de hiperescala.

Para obter mais informações sobre os desafios relacionadosànuvem enfrentados por empresas no Brasil, além das recomendações da ISG para superá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens® Multi Public Cloud Services 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 40 fornecedores em sete quadrantes: Consulting and Transformation Services — Large Accounts, Consulting and Transformation Services — Midmarket, Managed Services — Large Accounts, Managed Services — Midmarket, FinOps Services and AI-driven Optimization, Hyperscale Infrastructure and Platform Services e SAP HANA Infrastructure Services.

O relatório nomeia a Dedalus como líder em cinco quadrantes. Nomeia a Accenture, AI/R, Capgemini, Claro Empresas, Kyndryl, Skyone e TIVIT como líderes em três quadrantes cada. Nomeia a AWS, Claranet, Microsoft, V8.TECH e Wipro como líderes em dois quadrantes cada. Também nomeia a Oracle, T-Systems e Unisys como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Deal é reconhecida como Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em dois quadrantes. A FCamara e a Stefanini são reconhecidas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na AWS, Dedalus, T-Systems , Unisys e V8.Tech.

Na área de experiência do cliente, a LTIMindtree foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2025 entre os fornecedores de serviços de serviços de nuvem pública. A empresa obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens® Multi Public Cloud Services 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens® Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens® Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens™, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica centrada em IA. Uma parceira confiável para mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais que agora está na vanguarda da alavancagem da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, conhecimento profundo dos ecossistemas de fornecedores e a expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260120955700/pt/

Press Contacts:

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3100

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

thabata@mondonipress.com.br