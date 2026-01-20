A Cargill vence o BIG Innovation Award 2026

A Cargill anunciou hoje que foi vencedora do 2026 BIG Innovation Awards, concedido pelo Business Intelligence Group, e designada como uma das Top 10 Innovators, em reconhecimentoàabordagem disciplinada da empresaàinovação em todo o sistema global de alimentos e agricultura. A Cargill foi homenageada na categoria Organizações Inovadoras, ao lado de um grupo de 159 empresas, produtos e líderes que estão transformando setores por meio da inovação aplicada e de impacto mensurável no mundo real.

O reconhecimento destaca a amplitude e a profundidade da estratégia de inovação da Cargill, incluindo o uso de automação, robótica, inteligência artificial (IA) e análises preditivas para enfrentar desafios globais interconectados, como segurança alimentar, mudanças climáticas, restrições de mão de obra e desperdício. Essas capacidades já estão gerando resultados mensuráveis, desde o uso da tecnologia de visão computacional CarVe para reduzir o desperdício de alimentos, até um retorno sobre investimento (ROI) 30 vezes maior por meio da iniciativa Port Optimizer da Cargill, mais de US$ 15 milhões em benefícios documentados provenientes de análises de manufatura e uma redução de 31.500 toneladas métricas de emissões de CO? em decorrência da otimização de embarcações e de melhorias de eficiência energética em 2024.

“A inovação na Cargill não é apenas sobre o que vem a seguir — é sobre o que é necessário”, afirmou Florian Schattenmann, diretor de Tecnologia da Cargill. “Ao incorporar IA e análises avançadas às nossas operações, estamos reinventando a forma como os alimentos são produzidos e movimentados ao redor do mundo. Esse reconhecimento reflete a engenhosidade de nossas equipes e o poder da inovação para construir um sistema alimentar mais resiliente e eficiente para o futuro.”

Os jurados do BIG Innovation Award elogiaram o trabalho da Cargill como uma “inovação séria e em larga escala, executada com disciplina e profundamente incorporada às operações reais”. Eles também destacaram a abordagem abrangente da empresa, que se estende por múltiplas tecnologias e linhas de negócio e é sustentada por dados robustos e resultados concretos.

“Os vencedores do BIG Innovation Awards 2026 mostram que a verdadeira inovação já não se trata de perseguir as últimas palavras da moda”, disse Russ Fordyce, diretor de Recognition Officer do Business Intelligence Group. “Trata-se de construir plataformas inteligentes, automatizar fluxos de trabalho com propósito e fazer da confiança, da privacidade e da resiliência a base de cada avanço. Essas organizações e líderes não estão apenas acompanhando as mudanças, estão moldando o futuro dos negócios globais.”

O programa BIG Innovation Awards 2026 homenageia empresas, produtos e indivíduos que estão redefinindo mercados em setores que vão de saúde e serviços financeiros a logística, manufatura e tecnologia corporativa. As organizações vencedoras foram selecionadas por um painel de executivos experientes, que avaliaram as indicações com base em desempenho mensurável, implementação responsável e capacidade de moldar o futuro do trabalho e da cultura.

Para mais informações sobre o BIG Innovation Awards e para conferir a lista completa de vencedores, acesse www.bintelligence.com/posts/2026-big-innovation-awards-159-trailblazers-prove-where-innovation-is-really-happening.

Sobre a Cargill

A Cargill está comprometida em fornecer alimentos, ingredientes, soluções agrícolas e produtos industriais para nutrir o mundo de modo seguro, responsável e sustentável. Situada no centro da cadeia de fornecimento, fazemos parcerias com agricultores e clientes para obter, elaborar e entregar produtos essenciaisàvida.

Nossos mais de 155 mil funcionários inovam com propósito, fornecendo aos clientes itens essenciais para a vida, para que as empresas possam crescer, as comunidades prosperem e os consumidores vivam bem. Com 160 anos de experiência como empresa familiar, olhamos para o futuro sem deixar de lado nossos valores. Colocamos as pessoas em primeiro lugar. Almejamos sempre mais. Fazemos o que é certo — hoje e para as gerações futuras. Para mais informações, acesse Cargill.com e o nosso News Center.

Sobre o Business Intelligence Group

O Business Intelligence Group foi fundado com a missão de reconhecer talentos genuínos e excelência de desempenho nos negócios. Diferentemente de muitos programas de reconhecimento, seus prêmios são avaliados por líderes empresariais e profissionais do mercado, que valorizam programas, produtos e pessoas que entregam excelência real e quantificável, e não apenas narrativas de marketing.

Contato para a Imprensa: media@cargill.com