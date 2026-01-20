Posiflex apresentará inovações de varejo com IA na EuroShop 2026

A Posiflex Technology, Inc., líder global em sistemas de Ponto de Venda (POS) e soluções Online-to-Offline (O2O), apresentará seu mais recente portfólio de inovações para o varejo com tecnologia de IA na EuroShop 2026, que acontece de de 22 a 26 de fevereiro de 2026, na Messe Düsseldorf, Alemanha. Celebrando a 60ª edição da principal feira mundial do varejo, a Posiflex demonstrará como tecnologias habilitadas por IA e um design de sistemas orientado por cenários podem atender às demandas em evolução dos ambientes de varejo modernos, abrangendo autoatendimento, reconhecimento por IA, transações sem contato, operações de cozinha e autoatendimento de nova geração. Os visitantes estão convidados a conhecer essas soluções no Hall 6, Estande C42, para descobrir como a Posiflex apoia varejistas na construção de modelos de negócio ágeis e preparados para o futuro.

A Posiflex apesenta soluções completas que redefinem a jornada do varejo moderno

Autoatendimento inteligente com IA

A série SCO oferece uma experiência de autoatendimento rápida e inteligente por meio de reconhecimento de produtos integrado por IA, compatível com configurações de balança e RFID. Projetado com arquitetura modular e opções flexíveis de instalação, o sistema se adapta perfeitamente a diferentes layouts de varejo, permitindo identificação precisa de itens, redução do tempo de checkout e melhor desempenho na prevenção de perdas. Ao minimizar atritos no ponto de venda, a série SCO ajuda os varejistas a aumentar a produtividade mantendo uma experiência do cliente fluida e segura.

POS compacto com reconhecimento de alimentos por IA

Projetada especificamente para ambientes de autoatendimento, a série FR oferece reconhecimento rápido de alimentos com tecnologia de IA, levando os clientes da bandeja ao pagamento em poucos segundos. Utilizando IA de alto desempenho e um SDK de fácil integração, o sistema identifica com precisão vários pratos simultaneamente — independentemente da disposição — otimizando o checkout, reduzindo filas e minimizando a necessidade de entrada manual. Ideal para refeitórios corporativos e universitários, bem como para redes de restaurantes de serviço rápido.

POS Tap-to-Pay para transações sem contato

A Posiflex também apresentará sua solução POS Tap-to-Pay, demonstrada no terminal da GT Series e baseada na tecnologia proprietária NFC-on-Touch com suporte a múltiplas antenas. Exibida no elegante terminal POS da série GT, a solução oferece transações totalmente sem contato, com maior velocidade e segurança. A série GT conta com moldura ultrafina de apenas 4 mm, display de alto brilho de 400 nits e suporte para fixação de periféricos em ambos os lados. Essa flexibilidade de design a torna ideal para ambientes dinâmicos voltados ao cliente, onde rapidez, conveniência e qualidade de interação são essenciais.

Sistema de exibição para cozinha orientadoàperformance

Desenvolvida para operações exigentes de back-of-house, a KDS Series apresenta uma tela de 21,5 polegadas de alto brilho, com tratamento antirreflexo e antifingerprint, alojada em um gabinete robusto. Projetado para resistir a calor, umidade e uso intensivo diário, o sistema garante visibilidade clara e desempenho confiável, apoiando as equipes de cozinha na manutenção de fluxos de trabalho eficientes e qualidade consistente de serviço.

Quiosques de autoatendimento de nova geração

Completando a apresentação, a Posiflex fará a estreia de sua mais recente linha de quiosques de autoatendimento, incluindo os modelos JK-2762 e EK-2462, equipados com processadores Intel® Raptor Lake para maior desempenho e confiabilidade. Além disso, a série SOK integra ainda mais a interação por voz com IA para proporcionar uma experiência de autoatendimento mais intuitiva e envolvente, atendendo a uma ampla gama de aplicações nos setores de varejo e hospitalidade.

Convidamos você a nos visitar no Hall 6, Estande C42, e interagir com nossa equipe para explorar como as soluções da Posiflex podem ser alinhadas às suas necessidades operacionais. Recomendamos que os visitantes agendem os horários com antecedência com nossos representantes para discussões mais aprofundadas durante a feira.

Sobre o POSIFLEX Group

O Posiflex Group é uma plataforma global líder em AIoT comercial, impulsionada por soluções inteligentes Online-to-Offline (O2O) e dispositivos embarcados definidos por cenários. Sustentado por três marcas, o Posiflex Group é composto pela Posiflex, uma das cinco maiores marcas globais em POS e quiosques; pela Portwell, como Embedded Foundry para computação de borda AIoT; e pela KIOSK Information Systems (KIS), especializada em automação de autoatendimento gerenciada — todas unidas por uma missão comum de viabilizar produtividade otimizada e uma jornada superior do cliente em um mundo cada vez mais conectado.

Contato para a Imprensa:

Jessie Hsu, Diretora de Marketing, Divisão de Marketing Global

Jessiehsu@posiflex.com.tw