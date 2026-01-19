Lindoya Verão mantém parceria com Ale D’Agostino em nova fase da campanha

A Lindoya Verão inicia a segunda fase de sua parceria com Ale D’Agostino em uma nova campanha voltada às redes sociais. A ação dá continuidade ao projeto lançado em 2024, reconhecido com o prêmio de Melhor Campanha de Marketing 2025 da ABINAM, e mantém o foco na construção de narrativa de marca no ambiente digital.

Com estratégia concentrada principalmente no Instagram, a campanha reúne conteúdos relacionados a hidratação, bem-estar e estilo de vida, associando a água mineral natural Lindoya Verão a situações cotidianas de consumo. A iniciativa busca ampliar a presença da marca no dia a dia dos consumidores por meio de abordagens conectadas a diferentes contextos de uso do produto.

Nesta nova etapa, Ale D’Agostino apresenta formas de incorporar a água mineral natural Lindoya Verão à rotina, a partir de conteúdos voltados a hábitos de consumo e escolhas do cotidiano. A parceria prevê a produção de materiais originais, além de ativações e experiências desenvolvidas exclusivamente para a marca.

A continuidade da colaboração faz parte da estratégia da Lindoya Verão de trabalhar com influenciadores alinhados ao seu posicionamento. Eleito o Melhor Bartender de São Paulo pelo Prêmio Paladar 2025, Ale D’Agostino atua na coquetelaria clássica e tem trajetória associada à música, à gastronomia e ao universo de consumo urbano.

“A segunda fase dessa parceria parte de um projeto que apresentou resultados relevantes. O reconhecimento obtido no último ano reforça nossa decisão de investir em narrativas consistentes e conexões genuínas com o público”, afirma Amanda Aguiar, head de marketing da Lindoya Verão.

Com a nova etapa da campanha, a Lindoya Verão dá continuidade à sua estratégia de comunicação de longo prazo, mantendo o foco em conteúdos relacionados ao uso do produto e à presença da marca em diferentes momentos do cotidiano dos consumidores.