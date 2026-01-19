Parceria soma 50 toneladas de resíduos recolhidos em 2025

A Ecoassist, empresa especializada em gestão de resíduos e logística reversa, ampliou sua atuação no setor de seguros por meio de parceria com a Porto. A iniciativa acompanha a estratégia de sustentabilidade da seguradora, que inclui a expansão de serviços, a integração de novas modalidades e o fortalecimento da circularidade em suas apólices. Como resultado dessa atuação conjunta, mais de 50 toneladas de resíduos foram recolhidas em 2025, por meio de soluções estruturadas pela Ecoassist e incorporadas aos produtos da companhia.

A atuação conjunta possibilita que o seguro vá além da proteção contra imprevistos, contribuindo para a redução de impactos ambientais associados ao descarte inadequado de resíduos, especialmente eletroeletrônicos e bens pós-sinistro.

“Nosso objetivo é tornar a sustentabilidade parte da experiência do cliente, com soluções que facilitem escolhas mais responsáveis no dia a dia. Ao integrar esses serviços às apólices, ampliamos o impacto positivo das nossas operações e reforçamos nosso compromisso com uma agenda ambiental consistente e de longo prazo”, afirma Patrícia Coimbra, diretora de Gente e Cultura da Porto.

Compromisso com a modernização da experiência do segurado e a economia circular

Entre as soluções desenvolvidas pela parceira e disponibilizadas pela seguradora está o serviço de Descarte Sustentável, que permite ao segurado agendar, pelos canais da Porto, o recolhimento de móveis, eletrônicos e eletrodomésticos sem uso. Após a coleta, os materiais passam por um processo técnico de descaracterização, triagem e separação por tipologia, assegurando conformidade legal, segurança da informação e destinação ambientalmente adequada.

Atualmente, o serviço está disponível nas apólices de Seguro Auto e nos planos Conforto e Exclusive do Seguro Residencial, além de integrar os fluxos de coleta e destinação de salvados. Nesses processos, a Ecoassist responde pela operação, desde a retirada na residência do segurado até a destinação final, com rastreabilidade. A empresa utiliza tecnologia própria para assegurar que os materiais sejam encaminhados a recicladores homologados e parceiros da cadeia circular.

Após a descaracterização, os resíduos seguem para reciclagem e reaproveitamento, retornando ao mercado como matéria-prima secundária. O processo reduz a necessidade de extração de novos recursos naturais e contribui para a diminuição das emissões associadas à produção industrial, fortalecendo a economia circular, sem comprometer critérios ambientais, sociais ou de segurança da informação.

“A expansão dos serviços sustentáveis nos seguros reflete nossa visão de futuro: soluções que combinam experiência, conveniência e impacto positivo. A parceria com a Porto permite elevar o padrão de responsabilidade ambiental no setor e oferecer serviços que geram benefícios sociais e ambientais”, afirma Eber Souza, diretor-geral da Ecoassist.

A iniciativa integra a estratégia das empresas voltada à implementação, operação e rastreabilidade de soluções de gestão de resíduos, com foco na valorização de materiais e no fortalecimento de práticas sustentáveis no setor de seguros.

Sobre a Ecoassist

A Ecoassist é uma empresa especializada em soluções sustentáveis, com 15 anos de atuação no mercado, focada em Logística Reversa, Descarte Ecológico e estratégias ESG. Atuando em parceria com seguradoras, fabricantes, empresas e consumidores finais no modelo B2B-2C, a companhia desenvolve serviços personalizados para a gestão e destinação responsável de resíduos, sempre em conformidade com a legislação vigente. Gerando impacto positivo real por meio da manutenção de centenas de empregos na cadeia de reciclagem, da redução de emissões de CO?, da economia de recursos hídricos e da promoção de práticas responsáveis que contribuem para um futuro mais verde e resiliente. A empresa também atua em projetos de eficiência energética, como a limpeza de placas solares, além da destinação adequada de resíduos automotivos.

Para mais informações, basta acessar o site: https://ecoassist.com.br/

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com 80 anos de mercado, a companhia possui quatro unidades de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. A Porto conta com 18,1 milhões de clientes únicos, 13,9 mil funcionários, 13 mil prestadores e 47,5 mil corretores independentes. A empresa possui ainda sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2024, a companhia apresentou R$ 37 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 2,7 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.