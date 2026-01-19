A WHOOP se torna Parceira Oficial de Wearables de Saúde e Fitness e Parceira de Equipe da Scuderia Ferrari HP

A WHOOP, empresa de performance humana, anunciou hoje uma nova parceria global com a Scuderia Ferrari HP como Parceira Oficial de Wearables de Saúde e Fitness e Parceira de Equipe. A partir da temporada de 2026, os carros e pilotos da Scuderia Ferrari HP exibirão o logotipo da WHOOP, e os dispositivos WHOOP serão fornecidos aos membros da equipe para gerar insights sobre saúde, recuperação e condicionamento físico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260119964967/pt/

A parceria também viabiliza uma integração inédita, na qual a equipe médica que dá suporteàScuderia Ferrari HP trabalhará em estreita colaboração com a equipe de Performance Science da WHOOP, liderada pela Dra. Kristen Holmes, com foco em aprimorar a eficiência física e a recuperação de toda a organização da Scuderia Ferrari HP. Juntas, as equipes atuarão nos elementos fundamentais de saúde e fitness por meio de um programa exclusivo de otimização humana.

“WHOOP e Scuderia Ferrari HP compartilham a mesma obsessão: performance no limite”, afirmou Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. “A Scuderia Ferrari HP passou gerações transformando dados e precisão em velocidade. Nós fizemos o mesmo com o sistema humano. Unir esses dois mundos é algo natural — e temos orgulho de levar essa expertise para a Fórmula 1.”

Essa parceria global reúne duas marcas com legados construídos a partir do uso de dados para compreender melhor como operar no mais alto nível. Com décadas de competição na Fórmula 1 e um histórico recordista, a Scuderia Ferrari HP há muito integra capacidade humana, excelência em engenharia e otimização contínua, representando uma referência global em excelência orientada por dados no mais alto nível da competição. Essa abordagem se soma ao monitoramento contínuo de saúde 24/7 da WHOOP, que apoia o treinamento e o bem-estar humano. Por meio da parceria, a WHOOP pretende colaborar com a equipe médica da Scuderia Ferrari HP no desenvolvimento de um artigo científico que reúna os insights obtidos a partir desse trabalho.

“Essa parceria vai muito além de um logotipo no carro”, disse a Dra. Kristen Holmes, Global Head of Human Performance e Principal Science da WHOOP. “Ao integrar a WHOOP em toda a equipe, conseguimos oferecer insights contínuos e reais sobre recuperação, sono, esforço e resiliência, fornecendo aos pilotos da Scuderia Ferrari HP — e a toda a organização — dados essenciais para se adaptar mais rapidamente, gerenciar a fadiga e manter o bem-estar sob as condições extremas e a pressão desse esporte.”

“A parceria com a WHOOP nos permite estender nossa abordagem orientada por dados para além do carro, alcançando aspectos mais relacionados ao fator humano, ao combinar nossa expertise em engenharia de alta performance com os insights da WHOOP sobre saúde humana. Essa colaboração representa mais um passo em nosso compromisso com a inovação e a melhoria contínua, com o objetivo de criar as melhores condições possíveis para a equipe, dentro e fora das pistas”, afirmou Lorenzo Giorgetti, diretor de Racing Revenue Officer da Ferrari.

Para acessar os materiais visuais, entre em Digital Press Kit. Para saber mais sobre a WHOOP, acesse whoop.com.

Sobre a WHOOP :

A WHOOP, empresa de performance humana, capacita pessoas a desbloquear seu potencial e viver vidas mais longas e saudáveis. A assinatura WHOOP oferece tecnologia vestível de classe mundial, coaching personalizado e insights acionáveis sobre recuperação, sono, treino e saúde.

Os dispositivos vestíveis da WHOOP, incluindo o WHOOP 5.0 e o WHOOP MG, apresentam inovações pioneiras, como triagem de saúde cardiovascular (incluindo ECG com autorização da FDA), Healthspan para medir o ritmo de envelhecimento e a WHOOP Age, além dos primeiros insights de pressão arterial em um dispositivo vestível.

Fundada em 2012 e com sede em Boston, a WHOOP já captou mais de US$ 400 milhões em capital de risco e realiza envios para 56 mercados em todo o mundo. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, acesse whoop.com e se conecte com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

