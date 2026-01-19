Plano educacional formará 800 farmacêuticos em quatro anos

O Brasil possui atualmente mais de 350 mil farmacêuticos registrados no Conselho Regional de Farmácia (CFF). Dados do próprio CFF e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contudo, revelam uma desigualdade na distribuição desses profissionais. A proporção de farmacêuticos por habitante em estados do centro-sul do Brasil é praticamente o dobro da registrada nas regiões Norte e Nordeste.

Essa desigualdade é um gargalo para o crescimento de grandes varejistas do setor. Nesse contexto, redes como a Pague Menos apostam na qualificação da própria mão de obra para enfrentar a escassez de talentos. A rede adotou a solução de programa educacional do Unico Skill para seus colaboradores, e o curso de graduação mais buscado é, justamente, farmácia.

“Uma das premissas do benefício é dar total liberdade para o colaborador escolher o que, como e quando estudar. Mas ter Farmácia como o curso de graduação campeão de matrículas na Pague Menos mostra como nosso vale-educação é estratégico para o negócio das empresas”, afirma o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira.

Nos próximos quatro anos, cerca de 800 farmacêuticos devem se formar por meio do benefício educação ilimitada da Unico Skill. “Além de ser estratégico para o negócio, o benefício muda vidas. São pessoas que vão ganhar duas ou três vezes mais depois que se formarem, o que tem um impacto muito positivo não só para o trabalhador, mas para toda a família dele”, avalia Joca Oliveira.

“Estávamos buscando uma solução capaz de atender à diversidade do nosso público e, ao mesmo tempo, gerar impacto real no negócio. Encontramos isso por meio da parceria com a Unico Skill, que nos ajudou a formatar o programa Educa Mais Pague Menos”, conta a vice-presidente de Gente, Sustentabilidade e Estratégia da Pague Menos, Rosi Puccetti. O programa foi lançado pela empresa em dezembro de 2024 para 100% dos colaboradores e, em 2025, recebeu o prêmio HR First Class 2025 na categoria Desenvolvimento & Educação Corporativa.

O impacto do projeto inspirou outros players do setor. Em agosto de 2025, a Drogaria Araujo adotou a Unico Skill como parceira exclusiva de benefícios educacionais.

Como funciona o vale-educação

“Nosso vale-educação é como um plano de saúde. Mas, em vez de consultas e exames, o colaborador tem acesso à educação de qualidade”, explica Joca Oliveira. O executivo ressalta que a plataforma da Unico Skill não produz conteúdo, mas “conecta trabalhadores e empresas às melhores instituições de ensino do Brasil e do exterior”, como USP, FGV, Insper, Ibmec, Mackenzie, Harvard, MIT, CNA, Cultura Inglesa, entre outras. São mais de 100 instituições com 26 mil opções de graduação, pós, cursos livres, de idiomas e mentorias.

A empresa que oferece o vale-educação aos colaboradores paga um valor fixo mensal por pessoa. O benefício permite a inclusão de cônjuges, filhos, pai e mãe como dependentes e tem ROI de cerca de 4x – para cada real investido pela empresa, o colaborador consome 4 reais em educação de qualidade. Mais de 100 empresas, que somam cerca de 200 mil funcionários, já oferecem o benefício, como Motiva (antiga CCR), Ypê, Banco BV, BMG, Zé Delivery, Heineken e Nestlé.