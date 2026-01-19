Leilões de veículos crescem e ampliam alertas a golpes

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O mercado brasileiro de leilões de veículos segue em expansão, impulsionado pela digitalização dos processos e pela maior participação de pessoas físicas a cada ano. Ao mesmo tempo, os certames on-line tem sido acompanhado pelo aumento de golpes digitais, o que intensifica os alertas de autoridades e especialistas sobre segurança e prevenção a fraudes.



Reportagem exibida recentemente no Globoplay apontou que parte das fraudes envolve sites falsos, perfis em redes sociais e comunicações que simulam leilões oficiais, geralmente associadas a pedidos de pagamento antecipado via Pix, sem a existência de edital ou identificação formal do leiloeiro responsável.



Diante desse cenário, o Banco Central do Brasil reforça o uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado para auxiliar vítimas de fraudes envolvendo o Pix. O instrumento permite que o usuário solicite à instituição financeira a análise e o bloqueio da transação suspeita, com possibilidade de devolução dos valores quando comprovada a fraude. As regras e orientações estão disponíveis na página oficial do Banco Central.



Conforme o especialista Gian Braggio, Leiloeiro Público Oficial, embora o MED seja um recurso relevante para mitigar prejuízos financeiros, a prevenção continua sendo o principal fator de proteção. A verificação da matrícula do leiloeiro, da existência de um edital e a possibilidade de visita no pátio de leilão são etapas essenciais antes de qualquer pagamento. “Leiloeiros oficiais não solicitam Pix antecipado para fretes, visitas ou sinal via WhatsApp; esse tipo de pedido é indício de golpe”, explica Braggio.



Plataformas oficiais do setor também têm adotado medidas preventivas para reduzir riscos ao consumidor. Sites transacionais, como o Parque dos Leilões, por exemplo, divulgam de forma recorrente, tanto em seus canais digitais quanto na página principal, orientações e alertas sobre prevenção a fraudes, com o objetivo de informar o público e demonstrar que a navegação ocorre em um ambiente controlado e alinhado às boas práticas do mercado.



O mercado de leilões de veículos já está consolidado no ambiente digital, ampliando sua relevância econômica, ao mesmo tempo em que impõe desafios relacionados à segurança. A combinação entre educação do consumidor, atuação de profissionais habilitados e mecanismos institucionais de proteção financeira tendem a ser determinante para reduzir fraudes e garantir maior transparência ao mercado.





