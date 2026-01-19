Automação e estratégia são tendências da advocacia em 2026

A advocacia brasileira entra em 2026 diante de um cenário marcado pela consolidação da tecnologia como força motriz da transformação do setor. Uma pesquisa realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB SP), em parceria com a Trybe, o Jusbrasil e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio), revela que 55,1% dos profissionais já utilizam ferramentas de inteligência artificial generativa em suas rotinas, sobretudo para análise e resumo de documentos, elaboração de peças jurídicas e pesquisas de doutrina e jurisprudência.



O estudo aponta ainda que 78% afirmam recorrer a essas soluções pelo menos uma vez por semana, destacando ganhos expressivos como a redução do tempo gasto em tarefas repetitivas, a melhoria da qualidade dos documentos e o aumento da produtividade.



Nesse contexto, especialistas do Grupo Adali, ecossistema de soluções tecnológicas para o meio jurídico, avaliam que 2026 será um ano decisivo para a consolidação de práticas digitais e estratégicas na advocacia.



Para Priscila Pinheiro, advogada e CEO do grupo, três grandes forças moldam o setor: tecnologia, posicionamento digital e novos modelos de negócio. “O advogado moderno precisa unir técnica com inteligência estratégica para se destacar em um mercado mais competitivo”, afirma.



“Em 2026, veremos um fortalecimento das práticas que combinam automação com presença digital, além da consolidação de plataformas integradas como ferramentas essenciais para a atuação diária”, acrescenta.



A digitalização da rotina jurídica, que já vinha em ritmo acelerado, deve se tornar ainda mais especializada. Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia, observa que a tendência é a adesão massiva a sistemas que oferecem produtividade automatizada.



“Ferramentas com inteligência artificial integrada para redação jurídica, gestão de prazos, organização de documentos e prospecção de clientes devem se tornar padrão”, avalia.



“A prática de utilizar diferentes plataformas para pequenas tarefas tende a ser substituída por soluções completas que otimizam tempo e aumentam a eficiência operacional dos escritórios, como se propõe a ideia do JusDinâmico, por exemplo”, completa. Esse movimento reforça a percepção de que a inteligência artificial terá papel central na operação jurídica.



Gian Nunes destaca que o uso de modelos especializados, diferente das IAs generativas, podem “inventar” informações, ou trazer informações de fontes não oficiais, por isso a importância de buscar IAs treinadas com base em linguagem jurídica e legislação nacional, será cada vez mais comum. “Aplicações como a geração de peças jurídicas, o chat jurídico para apoio técnico, a organização de tarefas, o cadastro automatizado de clientes e o controle de prazos devem ganhar destaque.”



O especialista aponta ainda que, ao incorporar essas funcionalidades, os advogados não apenas ganharão tempo, mas também poderão aumentar a qualidade do trabalho. “Em um setor movido por confiança, a IA se torna uma aliada poderosa quando implementada com critérios éticos e técnicos”, afirma.

Outro ponto relevante é a expansão territorial da advocacia, tópico marcante e muito debatido atualmente. Uma das soluções para manter a eficiência na atuação nacional é através da correspondência jurídica, foco da plataforma Correspondente Dinâmico. Priscila Pinheiro explica que a contratação de diligências e audiências fora da comarca de origem será cada vez mais digital e integrada.

“Nossa base com mais de 180 mil correspondentes jurídicos em todo o Brasil tem como objetivo permitir que os advogados ampliem sua atuação sem abrir novos escritórios, mantendo agilidade, controle e qualidade. É uma solução que pode se mostrar viável, especialmente no início do ano, quando há aumento expressivo de demandas judiciais”, observa.



Gian Nunes ressalta que a automação de conteúdo jurídico com responsabilidade e profundidade será uma necessidade crescente a partir de 2026. “A demanda por produção de peças complexas, organização da operação jurídica, criação de sites com autoridade digital e geração de artigos otimizados para SEO seguirá em alta. O advogado que quiser crescer precisa unir expertise técnica e posicionamento estratégico”.



Para os profissionais que desejam iniciar o ano com um plano de modernização consistente, a CEO do Grupo Adali recomenda atenção à organização da base operacional.



“É fundamental revisar fluxos, prazos, carteira de clientes e posicionamento digital. Em seguida, investir em uma plataforma que centralize a operação com automação e inteligência”, afirma Pinheiro.



“Outro ponto essencial é adotar uma postura proativa na prospecção: aguardar para ser encontrado não é mais suficiente. Com o uso da tecnologia certa, o advogado consegue economizar tempo, ampliar a atuação geográfica, gerar autoridade e atrair clientes reais diariamente”, orienta a advogada.



Na visão dos especialistas, 2026 será o ano em que a advocacia dará um novo salto de eficiência, combinando tecnologia com estratégia. Tanto o Correspondente Dinâmico quanto o JusDinâmico foram desenvolvidos com esse propósito: facilitar a vida do advogado, reduzir tarefas manuais e abrir novas oportunidades de atuação.

O convite promovido pelo Grupo Adali é para que os profissionais aproveitem este início de ano para colocar seus projetos em prática e alcançar os resultados que tanto almejam com apoio de soluções tecnológicas eficientes.



