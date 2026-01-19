Visto O-1 abre portas para talentos brasileiros nos EUA

O visto O-1, modalidade de imigração norte-americana voltada a profissionais com habilidades extraordinárias, tem se consolidado como uma alternativa para indivíduos que buscam expandir suas carreiras nos Estados Unidos.

Destinado a pessoas que demonstram excelência em áreas como ciências, artes, educação, negócios, esportes e produções cinematográficas e televisivas, o visto exige comprovação de reconhecimento significativo e impacto na área de atuação.



Segundo o advogado especialista em imigração Murtaz Navsariwala, representante do escritório Murtaz Law, a legislação americana define ‘habilidade extraordinária’ como um nível de especialização significativamente acima do comum, comprovado por reconhecimentos nacionais ou internacionais. “É um padrão elevado, mas acessível com a documentação correta e uma trajetória profissional bem construída”, afirma.



De acordo com o advogado, nos últimos anos o visto O-1 tem atraído profissionais de diferentes setores. “Atualmente, vemos um número crescente de profissionais da indústria criativa, como artistas visuais, músicos, designers e atores, utilizando o visto O-1. Mas ele também é amplamente utilizado por pesquisadores, atletas, executivos e profissionais de tecnologia com prêmios ou contribuições de destaque em suas áreas. O importante é a capacidade de demonstrar reconhecimento significativo e impacto no setor”, destaca.



Para ser elegível, o candidato deve atender a pelo menos três dos critérios estabelecidos pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS). Entre eles estão prêmios relevantes, publicações sobre o trabalho, atuação como jurado em competições profissionais ou evidências de contribuições originais de grande relevância. “Cada caso é analisado individualmente, e a consistência das evidências é fundamental”, ressalta o especialista



Navsariwala explica que a preparação documental é um dos pontos centrais do processo. “Matérias em veículos de imprensa, cartas de recomendação de especialistas renomados, prêmios recebidos, contratos relevantes, patentes e provas de participação de destaque em eventos ou organizações de prestígio são extremamente valiosos. O mais importante é apresentar evidências claras e organizadas que demonstrem impacto, reconhecimento e originalidade no trabalho do profissional”, detalha.



O advogado esclarece que o processo de solicitação inicia com uma análise detalhada do perfil do candidato para verificar se há conquistas suficientes para o O-1. Em seguida, é montado um dossiê completo com todas as evidências, que será enviado ao USCIS por meio do formulário I-129. O peticionário, que pode ser um empregador ou agente, é quem apresenta o pedido. A partir daí, aguarda-se a resposta do governo, podendo haver solicitações adicionais de provas.



Nesse contexto, o papel do advogado de imigração é essencial para aumentar as chances de aprovação. “Ele ajuda a identificar os pontos fortes da trajetória do candidato, orientar sobre as melhores evidências, estruturar o argumento jurídico e garantir que a petição esteja de acordo com os requisitos da USCIS. Uma boa assessoria jurídica pode reduzir riscos, evitar erros técnicos e aumentar consideravelmente as chances de sucesso”, afirma.



Para quem avalia a possibilidade de aplicar para o visto O-1, o advogado recomenda planejamento e organização. “O primeiro passo é avaliar honestamente a carreira profissional, reunindo documentos que comprovem reconhecimento e impacto. Reunir cartas de recomendação, organizar a trajetória em um portfólio e buscar aconselhamento jurídico especializado são ações iniciais importantes. O tempo de preparação pode variar bastante, por isso, planejamento é essencial”, orienta.



Navsariwala destaca ainda que o visto O-1 representa uma oportunidade estratégica para profissionais de alto nível. “É uma oportunidade para expandirem suas carreiras nos Estados Unidos, mas exige preparo, estratégia e entendimento claro das exigências legais. Cada caso é único e, com a assessoria correta, é possível construir um caminho viável e seguro”, conclui.



