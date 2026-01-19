Suplementação combina wellness, performance e biohacking

O mercado global de suplementos alimentares deve alcançar um tamanho de US$ 179,36 bilhões (R$ 971,83 bilhões, na cotação atual) até 2030, um aumento em comparação aos US$ 145,62 bilhões (R$ 789 bilhões) previstos para 2025.

A estimativa é de um relatório da Mordor Intelligence, que aponta uma maior conscientização da população sobre saúde como um dos fatores impulsionadores desse setor. No contexto da América do Sul, a empresa menciona o Brasil, ao lado da Argentina e do Chile, como países que concentram o crescimento do mercado.

De acordo com a farmacêutica Thais Figueredo, responsável técnica da Quantum Nutrition (empresa especializada no desenvolvimento de suplementos alimentares de alta performance), o consumo desse tipo de produto deixou de ser algo genérico e passou a ser orientado por objetivos distintos. Nesse contexto, surgiram três nichos: wellness, performance e biohacking.

“Os suplementos voltados para wellness focam em equilíbrio sistêmico: melhor qualidade do sono, redução do estresse, estabilidade metabólica, imunidade e suporte nutricional. Já a performance esportiva exige nutrientes mais direcionados ao rendimento físico, recuperação muscular, força, resistência e otimização energética. Em resumo, o wellness trabalha o bem-estar global, enquanto a performance trabalha a capacidade do corpo de executar e se recuperar de treinos intensos. São objetivos distintos, mas complementares”, explica Figueredo.

Wellness

A expansão do mercado de wellness reflete uma mudança no comportamento do consumidor, com mais pessoas buscando soluções que promovam a saúde preventiva. Uma pesquisa do Global Wellness Institute revela que a economia global do bem-estar alcançou um novo recorde de US$ 6,3 trilhões em 2023. Os dados afirmam que esse segmento já é consideravelmente maior do que setores como farmacêutico, esportes, turismo e economia verde.

A análise prevê que a economia do bem-estar continue sua expansão, impulsionada por tendências demográficas, desafios de saúde global e crescente demanda por prevenção, saúde mental e estilos de vida saudáveis.



O cenário impulsiona o desenvolvimento de suplementos mais completos, que atuam de forma integrada no organismo, oferecendo suporte ao sono, imunidade, metabolismo, energia e funções cognitivas, comenta Figueredo.

Segundo a farmacêutica da Quantum Nutrition, o wellness deixou de ser uma tendência e se tornou parte da rotina de quem compreende que bem-estar não é um evento esporádico, mas uma construção diária.

Performance

Da mesma forma , a especialista afirma que o consumo de suplementos de performance cresce entre pessoas que não são atletas profissionais. Segundo dados noticiados pela CNN Brasil, em 2024, quase metade da população brasileira (42%) adotou a prática de exercícios físicos. Entre o percentual de pessoas sedentárias, o cansaço mental e físico é um dos principais motivos apontados como impeditivo para realizar algum exercício.

“O público entendeu que performance não é exclusividade de atletas. Ela está presente no cotidiano. Pessoas que treinam três vezes por semana, que buscam mais energia, disposição ou simplesmente querem melhorar a composição corporal também podem se beneficiar de suplementos tradicionalmente ligados ao esporte”, destaca.

Na análise de Figueredo, investir em condicionamento físico, gestão do estresse e hábitos saudáveis não é um diferencial restrito aos atletas, mas um fator estratégico para desempenho e qualidade de vida.

Biohacking

O conceito de biohacking está ligado à ideia de “otimizar” o funcionamento do corpo e do cérebro por meio de estratégias como alimentação, sono, treino, tecnologia e suplementação. Dentro desse contexto, alguns suplementos ganharam destaque por melhora de energia, foco, longevidade e recuperação.

Thais Figueredo cita como exemplos: nootrópicos (L-teanina, L-tirosina, fosfatidilserina, colina, cafeína), suporte mitocondrial e energia celular (Coenzima Q10, L-carnitina, niacinamida), antioxidantes e compostos de longevidade (resveratrol, curcumina, vitaminas C e E, selênio), adaptógenos e moduladores de estresse (magnésio, inositol, L-teanina), além de creatina, proteínas e aminoácidos essenciais, hoje vistos também como aliados da longevidade

“Eles se popularizaram ao se propor a responderem a duas demandas crescentes: rotinas cada vez mais intensas, que exigem foco e resistência mental, e o interesse em prevenir o envelhecimento precoce, mantendo energia, função cerebral e saúde metabólica por mais tempo. O maior acesso à informação ampliou a visibilidade desse conceito, tornando o biohacking uma estratégia de autocuidado cada vez mais utilizada. Porém, seu uso deve ser sempre feito sob orientação de profissionais de saúde”, detalha.

União de práticas para um resultado duradouro

A responsável técnica da Quantum Nutrition afirma que há consumidores que combinam suplementos de wellness, performance e biohacking. O motivo, segundo a especialista da marca, está ligado ao estilo de vida moderno, que exige uma abordagem integrada. A mesma pessoa que treina busca foco para trabalhar, precisa reduzir o estresse, quer dormir melhor e deseja preservar a saúde a longo prazo.



“O consumidor não precisa mais seguir uma única direção — ele pode escolher se deseja melhorar foco, aumentar energia, controlar estresse, otimizar treino, regular sono ou mesmo atuar na longevidade celular. A suplementação moderna evoluiu para atender necessidades reais, específicas e profundamente pessoais”, salienta Thais Figueredo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais, basta acessar o site da Quantum Nutrition: https://quantumnutrition.com.br/